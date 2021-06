Lidé si musí počkat, jejich námitky budou zastupitelé dál řešit až na závěr

Díky Traoreho návrhu by obyvatelé města mohli na jednání zastupitelů vyjádřit svůj názor ve vhodnější čas, a ne až na konci schůze. Ta se občas protáhne do pozdních večerních hodin.

„Hlavní problém je v tom, že nikdo neví, kdy přesně zasedání skončí. A některým lidem se zkrátka nechce čekat,“ upozornil na minulém jednání Júsuf Traore (Piráti).

Jeho motivací je mimo jiné přilákat na prachatické zastupitelstvo více účastníků z řad veřejnosti.

„Když se podíváte, je tady teď jen jeden občan. A není to výjimka. Na naše schůze nechodí prakticky vůbec nikdo. Chci, aby se to změnilo,“ konstatoval Traore.

„Názor lidí v tomto městě by pro nás měl být opravdu důležitý a měli bychom jim k jeho vyjádření dát adekvátní podmínky,“ doplnil.

Přitom v jiných městech mají jejich obyvatelé lepší podmínky pro vystoupení na jednáních zastupitelů.

Například v Českých Budějovicích se mohou lidé vyjadřovat už ve 13 hodin a nemusí tak čekat až na konec zasedání.

Traore se opakovaně pokouší podobný model prosadit i v Prachaticích.

„Je to jednoduchá změna, která by umožnila občanům ve stanovený čas přijít a říct voleným zastupitelům svůj názor. Navíc to nikoho nic nestojí a zároveň to v očích veřejnosti vedení města hodně pozvedne. Lidé pak vedou diskuse raději na sociálních sítích, a to není dobré,“ podotkl Traore a jako další příklad uvedl menší město Vodňany, kde mohou obyvatelé vystupovat také před zasedáním zastupitelů.

„Lidem se na sociálních sítích samozřejmě nedostane adekvátní odpovědi, vznikají pak problémy, které mají mnohdy složitější řešení, než kdyby se vše vyjasnilo hned na zasedání zastupitelstva,“ zdůraznil Traore.

S tím ale úplně nesouhlasí starosta města Martin Malý (Nezávislí). „Většina občanů, kteří si cokoli chtějí vyřídit, přichází na úřad a tam si řeší své záležitosti tak, jak potřebují,“ oponoval Malý.

Podle něj je v Prachaticích běžná praxe, že lidé za starostou chodí přímo. „To, že mě lidé navštěvují, je zcela běžné. Diář mám plný takových schůzek. Případně jsou jim k dispozici místostarostové. Místní jsou zvyklí psát i e-maily, nebo mi třeba volají,“ ujišťoval starosta ostatní zastupitele o tom, že lidem se dostává dostatečného prostoru.

Traore ale jeho pohled nesdílí. „Chci, aby se lidé mohli vyjádřit k věcem, které je zajímají a na které se chtějí zeptat hned a přímo tady. Argumentace, že za vedením města mohou lidé chodit na úřad, je špatná. Oni to nechtějí říkat úřadu, ale veřejně na zasedání, je to jejich demokratické právo,“ apeloval Traore na ostatní zastupitele.

Starosta pak diskusi ukončil s tím, že obyvatelé Prachatic využívají k orientaci v dění na zastupitelstvu nejčastěji videozáznamy, které jsou jim k dispozici na webu radnice.

Tam mohou vidět, co se na jednání řeší a jak jednotliví zastupitelé hlasují i vystupují, a nemusejí vysedávat na schůzích představitelů města dlouhé hodiny.

Taková praxe je ale podle Traoreho málo a mělo by se to v budoucnu změnit. V dohledné době ale změnu jednacího řádu znovu navrhovat nechystá.

„Domnívám se, že tam není ze strany koalice absolutně žádný zájem, vždycky to smetli ze stolu, a přitom ani jednou neřekli, co konkrétně jim na tom mém návrhu vadí. Není tam zkrátka vůle,“ zalitoval Traore.