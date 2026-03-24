„Následkem konfliktu dvou mužů na jedné z prachatických ubytoven je smrt jednoho z nich. Tu od nočních hodin jako vraždu vyšetřují kriminalisté. Podezřelý cizinec, který měl útočit nožem, je zadržen,“ napsali policisté na síti X.
Konflikt dvou mužů u prachatické ubytovny skončil smrtí. Policie zadržela podezřelého
Žitný mlýn v Boršově na břehu Vltavy se proměnil na fantastické bydlení s duší
Bývalý areál žitného mlýna na břehu Vltavy v Boršově v jižních Čechách se proměnil v současný obytný soubor, který zachovává silnou stopu své industriální minulosti. Výrobu vystřídal každodenní...
Touha po pěkné fotce stála řidiče kamionu na Šumavě půl milionu
Jihočeští dopravní policisté ve čtvrtek ráno na Šumavě řešili kuriózní nehodu. Řidič kamionu značky Mercedes-Benz Actros zajel se svým vozem k horní stanici patřící ke skiareálu Zadov - Churáňov v...
OBRAZEM: Žádná chemie z drogerie, ale včelí vosk. Víme, jak se gruntuje na Hluboké
První návštěvníci si už tu a tam prohlížejí zdobné zdi na nádvoří. Hlavní nápor však státní zámek Hluboká u Českých Budějovic teprve čeká. V současnosti je prioritou generální úklid, který památku...
Šest zraněných při srážce auta a sanitky. Jeden z převážených pacientů pak zemřel
U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se dnes brzy ráno ranní srazilo osobní auto s převozovou sanitou. Jeden z transportovaných pacientů nehodu nepřežil, dalších pět lidí utrpělo zranění. Jednu ženu...
Cizinec mířil na jih Evropy s kamionem plným skotu, návěsu chybělo jedno kolo
Dopravní policisté zastavili na okraji Českých Budějovic kamion s návěsem na přepravu zvířat, u kterého chybělo jedno kolo. Na dalším byla úplně sjetá pneumatika. Souprava v takto technicky špatném...
Policie hledá žháře, který zapálil živý plot. Oheň přeskočil i na garáž
Policisté pátrají po pachateli, který zřejmě úmyslně zapálil túje u jednoho z domů na okraji Českých Budějovic ve čtvrti České Vrbné. Z nich se pak oheň rozšířil i na přilehlou garáž. Celková škoda...
Rychlejší hojení a méně bolesti. S náhradou kyčelního kloubu nově pomáhá robot
Na novou metodu se připravovali několik měsíců, absolvovali stáž v Belgii a nyní už operace zvládají sami. Pro pacienty znamenají rychlejší hojení a méně bolesti. Nemocnice České Budějovice nově...
Soud zrušil plán povolující další stavby u Lipna, obec se brání kasační stížností
Regulační plán umožňující stavbu objektů s celkovou kapacitou až 2,5 tisíce rekreačních lůžek na poloostrově Radslav u Černé v Pošumaví zrušil českobudějovický krajský soud. V dokumentu schváleném...
Reitšpies je potřetí českým šampionem ve stolním tenisu, Petrovová slaví poprvé
Českými šampiony ve stolním tenisu se v Českých Budějovicích stali David Reitšpies a Nikita Petrovová. Hráč pražského týmu El Niňo ve finále porazil Pavla Širučka 4:0 a v pozici obhájce prvenství...
Tváříme se, že covid nikdy nebyl. Ale je jen otázka času, kdy přijde další, říká primář
Od vypuknutí pandemie covidu uplynulo šest let, primář infekčního oddělení českobudějovické nemocnice Aleš Chrdle hodnotí, co se udělalo dobře, co špatně a zda jsme si vzali ponaučení do budoucna....
Kouč budějovických volejbalistů: Proti Kladnu jdeme s pokorou, ale sebevědomě
Zahrát si o titul ve volejbalové extralize je cílem budějovických volejbalistů. První výzvou pro Jihostroj bude čtvrtfinálová série proti silnému Kladnu, která odstartuje na jihu Čech už v pondělí....
Začalo to vnuknutím, teď plete stovky pomlázek. Získané peníze dává charitě
Martin Hubený ze Žimutic na Českobudějovicku už šestým rokem plete nejen s kamarády tradiční velikonoční pomlázky. Prodejem, ale i třeba workshopy, tak lesní dělník a košíkář vydělává peníze, které...
Dočasně slouží už 24 let, ale chátrá. Krumlov chce stavět nový most u pivovaru
V roce 2002 velká voda strhla most u českokrumlovského pivovaru. Od té doby tu břehy Vltavy spojuje most dočasný. Nyní radnice připravuje stavbu nového, protože ten současný už je ve velice špatném...
Budu znovu kandidovat, potvrdila budějovická primátorka. Teď už za Naše Česko
Kdo zvládne problém s nedostatkem parkovacích míst na sídlištích, bude myslet na to, aby přibývala zeleň a dokáže systematicky vyřešit provoz v centru a udržet ceny služeb na stejné výši, ten může...
DĚLNÍK VE VÝROBĚ (35.000 KČ)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 34 000 - 35 000 Kč
Nymburk doma zase neuspěl, po postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů prohrál s Pískem
Nymburští basketbalisté po návratu z úspěšné mise na Kanárských ostrovech, kde v úterý proti Gran Canarii vybojovali postup do čtvrtfinále Ligy mistrů, utrpěli v domácí soutěži ve vlastní hale...
