Retail park rozděluje Prachatice. Neshodnou se na něm obyvatelé ani radnice

  10:04
Developerská společnost Portin chce vybudovat obchodní zónu v prachatické Husinecké ulici. Část lidí v záměru spatřuje zlepšení dostupnosti některého zboží, proti plánu však vznikla petice. Upozorňuje na zahlcení dopravy, odliv lidí z centra Prachatic nebo umístění stavby na orné půdě. Výhrady má i městský architekt.
Retail park chce postavit společnost Portin. Na obrázku je předběžná...

Retail park chce postavit společnost Portin. Na obrázku je předběžná vizualizace, která ještě dozná změn. (prosinec 2025) | foto: Vizualizace: Portin

Prachatický retail park má vyrůst v Husinecké ulici. Na obrázku je předběžná...
Obchodní zóna má pokrýt přibližně 12 tisíc metrů čtverečních. Na obrázku je...
Zákazníci v Roudném najdou supermarket, drogerii, ale i lékárnu a květinářství....
Retail park v Roudném nese název developerské společnosti Portin. (prosinec...
Přibližně 12 tisíc metrů čtverečních má mít nový retail park, který chce vybudovat developerská společnost Portin na okraji Prachatic. Její projektový manažer Marian Tišer uvedl, že stavbu by rádi zahájili příští rok na podzim, práce by potom trvaly 14 měsíců. Všechno však závisí na tom, jak dopadne změna územního plánu.

„Obyvatelé Prachatic nemají žádné nákupní centrum, což by už v dnešní době měl být standard. Lidé musejí za nákupy jezdit do vzdálených Budějovic a například nemají ani prodejnu obuvi,“ vysvětlil. Tišer také podotkl, že retail park o rozloze zhruba dvou fotbalových hřišť přinese na tři sta nových pracovních míst.

Retail park chce postavit společnost Portin. Na obrázku je předběžná vizualizace, která ještě dozná změn. (prosinec 2025)
Prachatický retail park má vyrůst v Husinecké ulici. Na obrázku je předběžná vizualizace, která ještě dozná změn. (prosinec 2025)
Obchodní zóna má pokrýt přibližně 12 tisíc metrů čtverečních. Na obrázku je předběžná vizualizace, která ještě dozná změn. (prosinec 2025)
Zákazníci v Roudném najdou supermarket, drogerii, ale i lékárnu a květinářství. (prosinec 2025)
Prachatická veřejnost na tyto nové možnosti nezřídka slyší. Myšlenku podporuje třeba jeden z obyvatel Zdeněk Kott. Přál by si však, aby v nové obchodní zóně byly i kvalitnější obchody, které chybějí například v retail parku, který Portin vybudoval ve Vimperku. Další supermarket prý Prachatice nepotřebují, mají už čtyři.

Chybí obchod s obuví

Kott zmínil i omezenou dostupnost některého zboží v Prachaticích a potřebu jej shánět jinde, což může být pro některé obyvatele náročné. „Ve městě chybějí obchody s oblečením a obuví pro všechny věkové kategorie, které nabízejí širší sortiment. Dále bych uvítal obchod s elektronikou, s domácími a sportovními potřebami,“ líčil.

Obchodní zóny vyrostou po celém kraji, do dvou let jich přibude minimálně sedm

Plány developera by jeho požadavky mohly naplnit. Prachatický retail park by měl podle Tišera místním přinést prodejnu s potravinami, lékárnu, obchody s obuví a oděvy, sportovními i domácími potřebami či elektrem a nábytkem. Portin už tyto zóny v kraji postavil v Budějovicích, Lišově, Roudném u Budějovic a na Hluboké, dokončuje ji v Třeboni.

Záměr ale kritizuje Šnečí iniciativa a spustila petici. Stojí za ní i Kateřina Wagnerová z koaličního uskupení Živé Prachatice. „Jsme přesvědčení, že plánovaná stavba retail parku představuje pro město spíše riziko než přínos. Nejzásadnější problém vidíme v očekávaném nárůstu dopravy při stavbě i následném provozu,“ sdělila.

Petice upozorňuje i na odliv života z centra města, oslabení místních živnostníků nebo umístění stavby na orné půdě. Wagnerová podotkla, že pozemek je v územním plánu vedený jako zastavitelný, určený je ovšem primárně pro bydlení. Jiný podobně příznivý prostor pro bydlení ve městě už nevidí, Prachatice navíc řadu let řeší odliv mladých lidí.

Raději byty než obchody

„Je nutné zvážit, zda by v dané lokalitě nebyla vhodnější moderní bytová výstavba citlivě začleněná do lesoparku a v docházkové vzdálenosti do centra, ke školkám, ke školám. Nenarušil by se tak panoramatický pohled na město ani pěší propojení na Svatopetrskou stezku. Mladé obyvatele v Prachaticích neudrží obchody, ale především dostupné a kvalitní bydlení,“ upřesnila Wagnerová.

Proti tomu se však vymezil Kott. „Pokud by se zde stavěly byty, tak se orná půda zruší také. Navíc nevidím jako logický krok stavět nové byty v momentě, kdy není město plně sociálně vybavené. Takhle se noví občané do Prachatic skutečně nepohrnou,“ domnívá se. Poukázal i na to, že na možné zahlcení dopravy upozorňují stejní lidé, kteří v minulosti zablokovali obchvat.

Nová obchodní zóna u Budějovic má být víc zelená. Nehodí se sem, reagují místní

Wagnerová poznamenala, že není proti vzniku nových obchodů, mohly by však využít prázdné prostory ve městě. Připomněla, že zatím ani není jasné, které konkrétní obchody tam budou. „Příkladem může být Vimperk, kde Portin sliboval obyvatelům vznik lékárny a obchodu s obuví. Ve výsledku tam však není ani jedno,“ varovala.

Chybí studie rozvoje území

Zmínila i to, že proti záměru se postavil městský architekt Luboš Zemen. Ten potvrdil, že z něj nadšený není. Svůj postoj zdůvodnil tím, že v současnosti jde o nezastavěné území, navíc zemědělskou půdu nejvyšší bonity. Objekty mají zároveň vyrůst v poměrně prudkém svahu, což vyvolá nežádoucí velké terénní úpravy.

„Portin se zatím snaží plánovat retail park jako uzavřený ostrov, který urbanisticky nesouvisí s okolním územím, to však nepovažuji za správný přístup. Nejprve by proto měla vzniknout studie celého širšího území, včetně komunikačního propojení s okolím a posoudit by se měly i dopady výstavby a provozu retail parku na město i celý region,“ dodal Zemen.

Bez této celkové rozvahy není podle něj možné o území odpovědně rozhodovat. Pokud by v místě vznikly byty, v území by zůstalo relativně hodně nezastavěné plochy a zeleně. V případě retail parku se však plocha zastaví téměř celá.

Obchody a park ve Vimperku postaví na místě, kde původně parkovaly autobusy

Rozdílné názory vnímá rovněž starosta Jan Bauer (ODS). On sám obchodní zónu neodmítá. „Pokud se vyřeší některé kontroverzní věci, tak si retail park dovedu představit,“ zhodnotil.

Problémy spatřuje v dopravní zátěži a propojení s největším prachatickým sídlištěm, velikosti pozemku či samotné podobě zóny. Město s developery jedná, zastupitelé by měli změnu územního plánu znovu projednat teď v prosinci.

„K retailu se lidé dostanou autem, MHD i pěšky, cesty budou uzpůsobené i pro maminky s kočárky,“ reagoval ještě Tišer. Se zástupci prachatické radnice nyní řeší možnost využívání parkoviště obyvateli sídliště, nabízí mu i vytvoření parku s mlatovými cestami, lavičkami a zelení.

Retail park rozděluje Prachatice. Neshodnou se na něm obyvatelé ani radnice

Svár kvůli „perníkové chaloupce". Milion je přemrštěná cena, kritizuje radnici opozice

Perníková chaloupka stojí v parku Na Sadech v centru Českých Budějovic.

Ještě před začátkem adventního období začala v parku v centru Českých Budějovic zářit nová výzdoba. U „perníkové chaloupky“ se už stihly vyfotit stovky, či spíše několik tisíc lidí. Jenže v...

3. prosince 2025  18:16

Jdu za Kubovo hnutí. Senátor Fiala nebude příští rok obhajovat mandát za ODS

Ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala vyhrál první kolo senátních voleb na...

Senátor za strakonický obvod Tomáš Fiala nebude v příštím roce obhajovat mandát za ODS. Bude kandidovat za nové hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby. Fiala není členem ODS, ale před pěti lety za...

3. prosince 2025  18:11

