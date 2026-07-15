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Rekonstrukci dokončili pozdě. Proč radnice nechce miliony za prodlení?

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  15:07

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Průtahy při rekonstrukci měly vzniknout i vinou města. Investor s ním řešil rekonstrukci přilehlého parkoviště, aby spolu obě investice ladily. (červenec 2026) | foto: Foto: MÚ Prachatice

Firma dokončila rekonstrukci Knížecího pivovaru s pětiměsíčním zpožděním. Podle smlouvy by tak měla zaplatit více než dvoumilionové penále. Vedení Prachatic říká, že průtahy při opravách domu nezpůsobily škodu a řeší jiné formy vyrovnání. Když se s investorem nedohodne, půjde spor k soudu.

Kompletní rekonstrukce chátrajících historických staveb mívají negativní pachuť jen málokdy. To ovšem neplatí v Prachaticích, kde firma Nebe-Sky opravovala Knížecí pivovar, v němž vznikly byty a komerční prostory. Potíž je v tom, že práce skončily pět měsíců po termínu. Soukromému investorovi tak hrozí smluvní pokuta ve výši téměř 2,2 milionu korun.

Zastupitelé v Prachaticích jednali o změnách v připravovaném projektu retail parku. (červen 2026)

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Zastupitelé v červnu řešili, zda přistoupí na dohodu o narovnání. Podle ní by investor městu uhradil jím navržených 100 tisíc korun. „Na začátku jsme na radě spíš diskutovali, že bychom pokutu odpustili,“ řekl starosta Jan Bauer (ODS). Nakonec se i na základě doporučení dvou právních posudků rozhodli pro finanční vyrovnání. Bauer připomněl, že město několikrát umožnilo prodloužení termínu kolaudace.

Prodej domu odsouhlasili v roce 2008. Na to upozornil i vedoucí odboru financí Václav Janda a dovodil, že zastupitelstvu evidentně nešlo o pokutu, nýbrž o rekonstrukci objektu. „Je fér konstatovat, že městu nevznikla žádná škoda ani nedošlo k ohrožení jeho zájmů. Původní záměr města uvedený v kupní smlouvě byl splněn,“ zhodnotil.

Z domu mohl být squat

Bauer uvedl, že nechtěli věc podceňovat. „Chtěli bychom k tomu přistupovat ‚padni komu padni‘ a umět se s tím vypořádat transparentně a důstojně, ať se jedná o kohokoli,“ popsal starosta. Situaci považuje za nepříjemnou, areál podle něj vypadá velmi dobře a ve městě takové zařízení chybělo.

Majitele firmy Erika Nebeského prodlení také mrzelo. Byl ale rád, že projekt je již hotový. „Mohlo to být mnohem dřív. Měl jsem nabídky udělat tam z toho ubytovnu a další věci. Vždycky jsme bránili tomu, abychom z toho udělali nějaký squat nebo nedůstojný dům, který tam nepatří,“ komentoval.

Výsledek rekonstrukce ocenila i zastupitelka a radní Růžena Štemberková (KDU-ČSL). K předloženému návrhu však byla kritická. Koalice Srdcem pro Prachatice podporovaná hnutím Naše Česko, již Štemberková povede do voleb, na téma upozorňovala ještě minulý týden.

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Kritizovala například předložené posudky, jež měly přijít až jako zpětné zdůvodnění pro návrh rady. Zmínila též, že jeden z nich připravil právník města a je nepřesné jej považovat za nezávislý. Poukázala také na nápadně podobnou argumentaci i na nejasný způsob výběru externí právní kanceláře.

„Oba posudky shodně doporučují dohodu o narovnání jako jediné rozumné řešení. Ani jeden nezvažuje ani nepojmenovává možné další alternativy, jako je uplatnění smluvní pokuty v plné výši, soudní vymáhání, částečné prominutí,“ četla.

Chtěla znát srovnatelný případ, kdy město postupovalo obdobně. Zpochybnila i argument veřejného zájmu. Jedná se prý o komerční projekt s byty, a ne původně dohodnuté společensko-kulturní zařízení.

K tématu se vrátí v září

Štemberková napadala také to, že posudky nekriticky přijímají tvrzení o dokončení budovy na konci roku 2025 a bez hlubší analýzy konstatují spoluzavinění města. Ani jeden přitom nezohledňuje fakt, že stavba přilehlého parkoviště radnicí začala až letos v březnu.

Nebeský však reagoval, že na souběhu investic s městem spolupracoval dva roky, a proto došlo ke zpoždění. „Dokázali jsme to ale spojit tak, aby naše parkoviště i parkoviště toho veřejného prostoru byla scelená, pěkná, aby to fungovalo.

“ Bauer upozornil, že když se nedomluví, bude rozhodnutí na soudu. „Myslím, že to je špatná varianta, která bude pro všechny strany dražší. Byla by to velká škoda,“ pronesl. Navrhl proto, aby se bod odložil a doplnily se podklady. Zastupitelé souhlasili a k tématu se vrátí v září.

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Po doplnění podkladů volal kromě Štemberkové i místostarosta Jan Kotrba (Prachatice společně). Technická zpráva v jednom z posudků nebyla podle něj dobře zpracovaná. Navrhoval proto její dodělání a hlasování právě až v září, což podpořili i další zastupitelé.

Kotrba považuje dohodu za vhodné řešení, protože smluvní pokuta má být vždycky úměrná provinění. „Uznávám, že dva miliony za to, co jste tam vybudovali, by úměrné nebylo. Chci poděkovat, že se vám to podařilo dotáhnout,“ doplnil.

Soudit se nechtěl ani Nebeský. Zmínil, že by to bylo nedůstojné. „Nemyslím si, že by to takto mělo dopadnout, protože by to byla ostuda nás všech. Barák byl hotový, připravený, nebyla hotová parkoviště a posouvali jsme to dál,“ uvedl. Za svoji největší chybu považuje, že v prosinci nepožádal o prodloužení.

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