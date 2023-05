V Prachaticích vznikne nová klidová zóna, do města má lákat turisty

Radnice, která je vlastníkem místní komunikace, ale stanovila podnikatelům striktní podmínky. Požaduje například ponechání jízdního pruhu a plnou průjezdnost ulicí při městských objížďkách.

Klidová zóna má být prostorem pro trávení volného času. V historické Poštovní ulici se nachází kavárna, čajovna, obchody i muzeum, kde se mohou lidé sdružovat i při kulturních akcích. Místo chtějí majitelé podniků zvelebit například venkovním posezením. Radní jim to pro tuto turistickou sezonu povolili.

„Každý, kdo si chce udělat předzahrádku nebo jiným způsobem podnikat, má k dispozici prostory před svojí provozovnou i v komerční zóně uprostřed náměstí,“ oznámil prachatický starosta Jan Bauer (ODS).

Věří, že posílení aktivit obchodníků pomůže Prachaticím hlavně v letních měsících, kdy sem přijíždí nejvíc turistů. „Bude to zkušební rok. Po září vyhodnotíme přínos klidové zóny a dalších nových míst. Pokud se neobjeví žádné zásadní problémy, budeme s uzavíráním Poštovní pokračovat i v dalších sezonách,“ avizoval Bauer.

Pruh pro auta musí mít tři metry

Starosta zároveň potvrdil, že Poštovní ulice nehraje pro provoz ve městě klíčovou roli a její uzavření je proto zvládnutelné. Řidiči ji mohou objet přes náměstí nebo ulicemi Dlouhá a Horní. Přesto město využití prostoru podnikateli podmiňuje ponecháním volného jízdního pruhu v šířce tří metrů, aby tudy mohla i nadále projíždět dopravní obsluha.

„To, že si hasiči, záchranáři nebo policisté kladou požadavky, je běžná věc, se kterou jsme počítali. Myslím si, že výsledkem je rozumný kompromis, který přivítali hlavně podnikatelé, kteří o ten prostor žádali,“ míní Bauer.

Jenže v případě, že dojde k uzavírce náměstí, má Poštovní ulice sloužit jako možná objízdná trasa. V tu chvíli by majitelé kavárny, čajovny a místních obchůdků museli odstranit zákazové značky, venkovní sezení a další překážky zabraňující průjezdu aut.

O zřízení pěší zóny v městském centru několik let usiluje občanské sdružení Živé Prachatice. Jejich návrh ale u předchozího vedení města neprošel. „Připadá mi to jako Pyrrhovo vítězství. Třímetrový jízdní pruh bude zabírat téměř celou ulici. Vymyslet, kam se umístí sezení, bude asi trochu oříšek. Považuji to ale za první úspěch a doufám, že se ty stanovené podmínky podaří do budoucna změkčit,“ myslí si prachatická zastupitelka Barbora Koritenská (Živé Prachatice), která zavedení pěší zóny aktivně prosazuje.

Podobně se ke kroku radnice staví i majitelé místních podniků. „Ty podmínky jsou děsivé a nevíme, jak s nimi vystačíme. Kvůli jízdnímu pruhu nám moc místa pro sezení nezbude a budeme se muset hodně tlačit ke zdi,“ obává se spoluprovozovatel Čajovny u Hrušky Jiří Včelák, který se svým společníkem o poskytnutí prostoru v Poštovní žádal.

Musí si zajistit přenosné značky

Sami obchodníci mají navíc obstarat přenosné dopravní značky, které musejí v lokalitě osadit tak, aby nikomu nepřekážely. Aby mohli svoji nabídku rozšířit do ulice, musí nejprve podat na městský magistrát další žádost o záběr místa a upřesnit jeho podobu.

„Neměli jsme s kolegou ještě čas celou věc řešit. Bohužel to není tak jednoduché, že bychom mohli ze dne na den otevřít zahrádku,“ říká Včelák, kterého i přes stanovená kritéria schválení klidové zóny těší.

Poštovní ulice se v minulosti uzavírala automobilům nárazově, když se tam pořádaly kulturní a společenské akce. Bývá tradičním dějištěm loutkového festivalu pro děti Floutek, oblíbených sousedských slavností nebo sdílených snídaní.