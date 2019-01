Při sjíždění do Prachatic dostal řidič smyk, náraz do stromu nepřežil

Řidič nad autem ztratil kontrolu, vyjel do protisměru a pak i ze silnice, kde se přetočil na střechu a narazil do stromu.

„Při nehodě utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým bohužel na místě podlehl,“ sdělila prachatická policejní mluvčí Martina Joklová.

Vozidlo bylo tak zdemolované, že záchranáři s hasiči zpočátku ani nevěděli, zda se v autě nenachází někdo další. Byl tam však jen řidič.

Příčinou nehody bylo podle prvních zjištění policistů nepřizpůsobení rychlosti stavu a povaze vozovky. Škodu na autě policie odhadla na sto tisíc korun.

„Komunikace Prachatice – Libínské Sedlo byla celé dopoledne zcela uzavřena, poté policisté provoz zhruba do půl jedné řídili kyvadlově,“ uvedla Joklová.

V pondělí ráno zemřel na Strakonicku 48letý řidič Škody Octavia. Jel z Bavorova směrem na Netolice a také narazil do stromu (viz Řidič na Strakonicku vyjel ze silnice a narazil do stromu, na místě zemřel).