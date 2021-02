V Prachaticích obnoví letní kino, opozice to považuje za zločin

17:27

Tradice venkovního promítání se po letech vrátí do Prachatic. Zastupitelé rozhodli, že nechají kompletně přestavět chátrající letní kino u Štěpánčina parku. Pro město to bude obrovská investice, do stavby a vybavení areálu půjde 60 milionů korun.