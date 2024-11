Konec plísní. Nová knihovna v Prachaticích bude moderní, zvýší se kapacita

Patnáct let se o něm mluví, dvanáct let se připravuje a od minulého úterý se konečně staví, vlastně bourá. Multifunkční knihovnické a vzdělávací centrum (MKVC) vzniká v Prachaticích přestavbou bývalé hasičské zbrojnice v Ševčíkově ulici.

Akce za 200 milionů korun pro město představuje nejvýznamnější investici nadcházejících let. První čtenáři ho navštíví v roce 2026.

Centrum, na jehož výstavbu město získalo evropskou dotaci 68 milionů, bude knihovnou s volným výběrem, moderními výpůjčními technologiemi, přednáškovým sálem, prostorami pro konference nebo skupinová setkávání, studovnou a kavárnou. V podzemí bude parkoviště pro personál, hosty či zásobování.

„Tím se vyřeší nejen neutěšený stav stávající knihovny, který již nevyhovuje po všech stránkách včetně bezbariérovosti, energetické náročnosti a atraktivnosti, ale rovněž problém zchátralé budovy bývalé hasičárny stojící v širším okruhu památkové rezervace a jen několik kroků od gymnázia,“ uvedl starosta města Jan Bauer (ODS).

Současnou knihovnu v Husově ulici loni navštívilo přes 90 tisíc lidí, uspořádala asi 300 kulturních a vzdělávacích akcí včetně univerzity třetího věku. Jedním z problémů je však omezená kapacita a staré technické vybavení, jehož rekonstrukce v historickém objektu už není možná.

„Kvůli vlhkosti jsou plísně na stropech i za regály. V budově je zima, protože je vytápěná pouze akumulačními kamny. Nové prostory potřebujeme, abychom mohli vykonávat činnost odpovídající této době. Knihovna je místo setkávání, není jen půjčovnou knih,“ popsala její ředitelka Hana Mrázová.

Sama nepochybuje o tom, že výstavba MKVC přinese větší komfort nejen čtenářům. „Budova je určena pro moderní knihovnické služby s vybavením ve 21. století. Tímto se zároveň podpoří jak celoživotní vzdělávání pro všechny obyvatele, tak i komunitní princip a podpora všech typů knihoven našeho regionu,“ přidala.

Dvě budovy, kde sídlí současná knihovna, může město podle starosty Bauera využít pro potřeby města, pro spolky, anebo i prodat. Nové centrum bude mít tři podlaží, ve kterých lidé najdou oddělení pro dospělé čtenáře, studovnu s regionálním fondem, oddělení pro děti, čítárnu s literární kavárnou, prostory pro celoživotní vzdělávání a setkávání.

Volný výběr by měl obsahovat 80 tisíc titulů. Knihovna bude vybavená moderními technologiemi pro samostatné vypůjčování a vracení knih, návratovými boxy. Publikace budou mít RFID zabezpečení, tedy kódy, které souvisí s půjčováním a ochranou proti krádeži.

Budovu v režimu design and build, kdy stavbu vyprojektuje i postaví jedna firma, vybuduje Společnost Knihovna Prachatice, která sdružuje firmy Auböck a Protom Strakonice, pod odborným dozorem společnosti Safety Pro. Výstavba má trvat 20 měsíců.

„Teď se podle architektonického návrhu musí dodělat projekt, ten má být hotový do února 2025,“ dodal Bauer. Bourací práce potrvají do dubna a hrubá stavba by měla stát do října. S dokončením se počítá v červnu 2026.

Opozice upozorňuje na cenu

Podle opozice šlo nové MKVC postavit i levněji, kdyby vedení města zvolilo jinou metodu stavby.

„Bývalému vedení města se podařilo získat stavební povolení, dotaci a další miliony na vybavení. Chyběla jen prováděcí dokumentace a výběr stavební firmy. Po volbách ale nové vedení změnilo metodu provedení stavby na u nás nevyzkoušenou design and build. Odhadovaná cena stavby v únoru 2023 byla 138 milionů, v březnu 2024 pro zadávací dokumentaci 157 milionů a nakonec vysoutěžená v červenci 2024 neuvěřitelných 200 milionů,“ uvedli zastupitelé Martin Malý a Vladimír Lang (Nezávislí).

Dodali, že dotazem u správce stavby se potvrdily jejich domněnky, že se cena navýšila zejména kvůli metodě, kdy se určuje jako paušální. „Uvědomovali jsme si, že odmítnutí by znamenalo ztrátu dotace a již utracené miliony. Navíc bychom už podobnou stavbu nikdy nepostavili, jen by nám zůstal starý nehezký dům. Proto jsme nakonec souhlasili,“ sdělili.

Výstavba ovlivní dopravu v ulicích Požárníků, Lázeňská a Ševčíkova. V okolí stavby řidiči v určitých etapách nezaparkují a některé komunikace neprojedou. Město bude o dopravních změnách včas informovat.

