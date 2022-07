Starší lidé obtížně hledají práci a mění návyky, mnohé firmy je ale berou

Pro každého zaměstnance staršího padesáti let je to velký strašák. Přijde za ním ředitel a oznámí mu, že s ním dále nepočítá. Právě takoví lidé v posledních měsících a letech na jihu Čech nejčastěji přibývají na úřadech práce. Firmy v kraji by o ně stály, ale uchazeči změnu často nezvládnou.