Tisíce zájemců o práci z domova podlehly podvodu, místo výdělku přišli o peníze

  16:21
Nabízeli práci z domova a možnost snadného výdělku. Kdo jejich slibům uvěřil, přišel o peníze a navíc se nervoval ve snaze vyrobit z dodaného materiálu zadané ozdoby a miniaturní předměty. Rozsáhlým případem podvodu se téměř pět let zabývali strakoničtí kriminalisté. Výsledkem je obvinění dvou fyzických a tří právnických osob.

Spisový materiál čítá 78 svazků s 25 tisíci stranami. | foto: Policie ČR

Podvodníci zájemcům slibovali jednoduchou manuální činnost z domova s atraktivní finanční odměnou.

„Ve skutečnosti jim ale šlo pravděpodobně pouze o získání peněz, které jim zájemci o práci posílali jako takzvaný vratný poplatek nebo investici do materiálu,“ popsala strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Podle zjištění strakonických kriminalistů zareagovalo v letech 2018 až 2022 na inzeráty téměř dva tisíce lidí z celé České republiky, kteří poslali celkovou finanční částku přesahující tři miliony korun.

Z tisíců lidí vymámil deset milionů. Většinu vracet nemusí, dostal podmínku

Po uhrazení poplatku jim podvodníci zasílali balíčky s materiálem a obecnými informacemi, které však zdaleka neodpovídaly slibovaným podmínkám. Materiál býval nekompletní, nekvalitní nebo nevhodný k výrobě. Práce tak podle přiložených návodů prakticky nešla dokončit, zjistili kriminalisté.

Hotové výrobky pak lidem v drtivé většině nebyly uznané a zhotovitelé tak nedostali žádnou odměnu. Zadavatel jim za výrobky vyplatil dohromady řádově pouhé tisíce korun. Tedy jen zlomek slíbených částek.

„Oborná vyjádření navíc potvrdila, že kvalita požadovaných výrobků byla technicky prakticky nedosažitelná – minimálně ne z dodaného materiálu a s poskytnutými instrukcemi,“ upřesnila mluvčí.

Pozor na podvodníky. Za práci z domu neplatí uchazeč, ale zaměstnavatel

Vyšetřovatelé hovoří o jednom z nejrozsáhlejších případů hospodářské kriminality v okrese Strakonice za poslední roky. Spisový materiál čítá 78 svazků s 25 tisíci stranami. Podle kriminalistů šlo o promyšlený a pečlivě připravený systém, jehož cílem bylo systematické získávání peněz od nic netušících zájemců o práci.

Okresní státní zastupitelství ve Strakonicích na základě předloženého spisového materiálu podalo obžalobu ke strakonickému okresnímu soudu, kde se bude celý případ dále řešit. „V případě, že by se s názorem kriminalistů ztotožnil i soud, může podezřelým hrozit trest odnětí svobody až na osm let,“ dodala Nováková.

1. září 2025  17:56

