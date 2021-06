Ocenili firmy, které dávají práci lidem nad 55 let

„Téma zaměstnávání osob nad 55 let je pro nás důležité, protože jde o lidi, kteří mají mnoho životních zkušeností, a často se stává, že na trhu práce nemohou najít uplatnění. Chceme proto využít to, co znají, a vytvářet jim podmínky pro to, aby u nás pracovali,“ uvedl Michal Polanecký, ředitel společnosti Technické služby Tábor.

Ta vyhrála v kategorii středních firem.



Ředitel nemocnice ve Strakonicích Tomáš Fiala zdůrazňuje nabyté zkušenosti pracovníků starších 55 let.

„Ve zdravotnictví je třeba využívat fundované kolegy ve všech profesích. V našem oboru funguje, že ti zkušenější se stávají mentory pro mladší pracovníky, kteří nastupují, ať jsou to lékaři, zdravotní sestry, laboranti, či fyzioterapeuti,“ ujistil Fiala.

Strakonická nemocnice se stala vítězem v kategorii velká společnost.

Kategorii malá firma vyhrála obecně prospěšná společnost z Prachatic.

„V naší organizaci KreBul se snažíme, abychom generace propojovali přirozeně, a to jak v našich službách, tak i po personální stránce. Pro mě jako pro ředitele je důležité, že z této spolupráce mohu čerpat nejen energii, ale i informace a zkušenosti, které právě osoby starší 55 let mají. Naopak my zase můžeme předat starším spolupracovníkům znalosti v práci s moderními technologiemi,“ zmínil důvody jeden ze zakladatelů společnosti Zdeněk Krejsa.

Cílem této soutěže je podle Dany Feferlové, ředitelky Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, která je jedním z jejích organizátorů, nejen ocenit firmy, jež příkladně zaměstnávají osoby 55+, ale také inspirovat ostatní, předat jim zkušenosti a načerpat inspiraci v péči o své zaměstnance.

Vítězné společnosti získaly nejen ceny v celkové hodnotě více než šedesát tisíc korun, ale také prestiž – mohou jít dobrým příkladem pro ostatní zaměstnavatele.