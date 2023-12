Majitel pozemků u chystané D3, které stát vyvlastní, žádá o pomoc prezidenta

O finanční náhradě se zatím nerozhodlo. Dostane se tak na „existenční dno“, uvedl v otevřených dopisech prezidentu a Ústavnímu soudu (ÚS). Jeho stížnost k ÚS ohledně vyvlastnění soud v listopadu odmítl.

„Situace je taková, že mě ŘSD vyzvalo k vyklizení nemovitosti, a to do 60 dnů. Vzhledem k tomu, že jsem do dnešního dne nedostal za nemovitost zaplaceno, nemohu si pořídit nemovitost jinou, kam bych se přestěhoval a přesunul tam své podnikání. Nemovitost není prázdná, mám zde spoustu vybavení a motocyklů a nadále zde podnikám. Ve chvíli, kdy mě ŘSD silou vystěhuje, přicházím o veškerý zdroj příjmů. V brzké době se dostanu na existenční dno,“ napsal Bratránek v dopisech.

O vyvlastnění pozemků motocentra žádalo ŘSD kvůli tomu, aby mohlo dostavět zhruba 400 metrů dálnice D3. Majitelé pozemků bratři Bratránkovi s vyvlastněním nesouhlasili, rozhodnutí označovali za nepřiměřené a protiústavní. ÚS ale v listopadu odmítl stížnost Pavla Bratránka a společnosti Taartrade.

ŘSD pak požádalo ministerstvo dopravy o obnovu stavebního řízení a ve výběrovém řízení se hledá zhotovitel dostavby D3. Ústavní stížnost soud odmítl pro zjevnou neopodstatněnost, potvrdila v listopadu Natálie Nechvátalová z ÚS. Bratránkovi opakovaně uváděli, že stát jim zmařil investice, vydal nezákonné stavební povolení a odmítá platit škody. ŘSD dříve uvedlo, že navrhlo Bratránkovým odškodnění mezi deseti a 20 miliony korun. Pavel Bratránek, který motocentrum provozoval od roku 2000, to již dříve označil za lež.

Podle ŘSD vznikl problém v roce 1998, kdy stavební úřad v Táboře povolil chybně stavbu motocentra jako stavbu trvalou přes dočasný příjezd ze silnice I/3. Stanovisko ŘSD potvrdil i Nejvyšší správní soud, jenž spor také řešil.

Loni dospěl k závěru, že vyvlastnění je nezbytné, jiné řešení neexistuje. V provozu je teď 70 kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. ŘSD teď v jižních Čechách staví souvislý třicetikilometrový úsek D3. Celá dálnice D3 by měla být podle ministerstva dopravy hotová do roku 2030.