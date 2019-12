Developeři číhají na parcely v Budějovicích, majitelé prodávat nechtějí

O změnách v místech, kde vlastní pozemek, se dozvěděla z novin. „Překvapilo mě to, protože se to týká i naší parcely,“ diví se 69letá Marie Říhová z Českých Budějovic.

Žena patří mezi vlastníky pozemků v lokalitě Za Potokem nedaleko oblíbeného území U Špačků. Bydlí hned u pole, kde by mohly vyrůst nové domy. Zatím se tam stavět nesmí.

To by se ale mohlo změnit. Radní i zastupitelé totiž schválili návrh na pořízení změny územního plánu. „Navrhovatel chce v lokalitě změnu z nezastavitelného území na zastavitelné IN-3. To je plocha s převažujícím charakterem obytným individuálním,“ představil materiál na podzim náměstek primátora Ivo Moravec (Občané pro Budějovice).

Navrhovatelem je budějovická firma Mladé. Záměrem je vybudovat rodinné domy a veřejné prostranství včetně ploch pro volný čas.

Současný stav sice neznamená, že se tam začne v nejbližší době stavět, ale Marie Říhová má obavy.

„Nechceme se toho pozemku zbavit, protože se bojíme, že nás tady utopí. V roce 2002 jsme při povodních měli v domě 10 až 15 centimetrů vody. O pár let později se na plochách, kam se rozlévala voda, začalo stavět. Na pozemky navezli půdu, což nikdo předem nevěděl. Bojíme se, jak to bude vypadat příště, jestli se bude stejně stavět i na poli Za Potokem,“ říká.

„Před lety tady byl jeden člověk a ptal se nás, jestli to nechceme prodat. Řekla jsem, že to neprodám. Od té doby se nikdo neozval, i přestože máme pozemek zhruba uprostřed plochy, o kterou se jedná,“ líčí.

Jak MF DNES zjistila, prodávat nechtějí ani další vlastníci. Část plochy patří i městu či státu. Je běžné, že zájemce získá plnou moc, aby mohl změnu územního plánu navrhnout. To se pravděpodobně stalo i tady.

Návrh je schválený a nyní se změna připravuje ve zkráceném řízení. MF DNES proto oslovila nezávislého odborníka, aby zjistila, co by případná změna pro vlastníky pozemků znamenala.

„Rozdíl oproti běžnému průběhu je v tom, že místo dvou projednávání je v tomto případě jen jedno, u kterého je veřejnost i dotčené orgány,“ vysvětluje Jitka Ratajová z odboru stavebně správního, jenž se zabývá změnami územního plánu v Plzni.

Veřejného projednání se mohou účastnit i vlastníci, kteří mají možnost vznést své připomínky. Termín, stejně jako samotnou změnu, mohou sledovat na úřední desce.

„Datum projednání zatím není. Vlastník pozemků v něm má specifické postavení. Může například uplatnit tvrdý nesouhlas. Rozhodnutí o něm má pak v rukou zastupitelstvo při schvalování finální změny. To buď vyhoví, či nikoliv,“ uvádí náměstek primátora Juraj Thoma (Občané pro Budějovice).

Bez pozemků stavět nebudou

Jenže řada lidí nemá čas sledovat úřední desku nebo ani neví, že se na ní podobné informace objevují. Jitka Ratajová však zároveň upozorňuje, že pokud zastupitelé změnu schválí, neznamená to, že může firma stavět. „Vlastnické vztahy totiž pak musí být vyřešeny v následném územním řízení,“ dodává. Dokud tak majitelé pozemky neprodají, nemůže investor stavět.

MF DNES na podzim kontaktovala jednatele společnosti Mladé Jiřího Douchu, který odkázal na svého kolegu Michala Frčka. To je zároveň jednatel firmy Mauring zajišťující servis v oblasti řízení stavebních projektů.

Redakce ji opakovaně kontaktovala, ale odpověď nepřišla. Jiří Doucha je také jednatelem společnosti Rondo. Ta na svých stránkách prezentuje developerský projekt v těsné blízkosti severně od lokality Za Potokem.

Marie Říhová před jednáním zastupitelů všem poslala dopis, v němž popsala hned několik důvodů, proč se změnou nesouhlasí. Patří mezi ně současné nedostatečné dopravní napojení či obavy z povodní. Téměř nikdo ale nereagoval.

Odepsal například opoziční zastupitel Lukáš Mareš (Piráti). „Poděkoval jsem jí, ale bylo to těsně před schvalováním, takže už nebyl čas se tím hned zabývat. Byli jsme ale v kontaktu. Vnímám, že obyvatelé této části města mají ke změnám územního plánu výtky. Vzhledem k postupu mám pocit, že je změna šitá na míru jednomu developerovi,“ uvedl.

Právě Piráti měli při schvalování ke změně připomínky. „Materiálu by měl být poskytnut větší čas při projednávání. Upřednostnil bych standardní postup pořizování změny územního plánu, aby bylo více času,“prohlásil zastupitel Svatomír Mlčoch (Piráti). Jeho návrh ale neuspěl.

„Hlasoval jsem pro zahájení procesu změny už proto, že všechna předběžná vyjádření jsou kladná. Případná změna je plně v souladu s koncepčními dokumenty zadanými a opakovaně schválenými městem a ploch pro rodinné domy je navíc ve stávajícím územním plánu nedostatek,“ řekl tehdy Thoma.

Území je součástí studie z roku 2006, která popisuje návrh zastavitelných ploch ve městě. Radní v roce 2007 schválili, že bude materiál podkladem pro pořízení změn územního plánu. Na aktualizaci došlo v roce 2016.