Před 22. hodinou dostali hasiči hlášení o požáru v obci Bradáčov. V plném rozsahu tam hořely dva rodinné domy a stodola. Celkově plameny zasáhly zhruba 700 metrů čtverečních. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Požár se jednotkám podařilo v noci uhasit.
„Dnes předpokládáme nasazení těžké techniky z důvodu nestabilní konstrukce jednoho z objektů. Škoda je předběžně stanovena na 10 milionů korun,“ upřesnil v pátek ráno mluvčí jihočeských hasičů Roman Krčmář.
Když hasiči z Táborska vyjížděli k hořícím stavením, jejich kolegové na Strakonicku stále bojovali s požárem lesa v těžko přístupné terénu u Lnářů. Ten začal hořet již odpoledne. Nejprve byl vyhlášen druhý a později i třetí stupeň požárního poplachu.
„Na místě byla i letecká služba Policie ČR, územní i krajský řídící důstojník. Povolány byly i jednotky z mezikrajské výpomoci. Požár likvidovalo jedenáct profesionálních i dobrovolných jednotek,“ upřesnil Krčmář.
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U Břeclavi hořel les plný munice, kterou tam kdysi rozmetal výbuch továrny
Oheň zasáhl zhruba devět hektarů lesa a požár se hasičům podařilo lokalizovat až o půlnoci. „V pátek ráno byl snížen stupeň požárního poplachu na druhý, na místě je dronová skupina a za pomoci termokamery vyhledává skrytá ohniska hoření,“ upřesnili hasiči v sedm hodin na síti X.
Kromě těchto dvou velkých zásahů likvidovali hasiči požár louky na ploše zhruba 150 metrů čtverečních u Čekanic na Táborsku. Ten uhasila profesionální a dobrovolná jednotka z Tábora. Na Strakonicku pak uhasili hořící trávu na ploše cca 30 krát 30 metrů.
A ještě ve 14 hodin vyjížděli k požáru kůlny v obci Mnichov na Strakonicku. Po příjezdu jednotek už hořela v plném rozsahu. Oheň zlikvidovali krátce před 16. hodinou.