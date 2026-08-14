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V jižních Čechách shořely dva domy a stodola i devět hektarů lesa

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  9:49
Požáry domů, stodoly, kůlny, lesa a louky likvidovali ve čtvrtek odpoledne a v noci jihočeští hasiči. Největší zásah proběhl v Bradáčově na Táborsku, kde hořela stavení, oheň zde napáchal škodu zhruba 10 milionů korun. U Lnářů na Strakonicku hasilo 11 jednotek les na ploše asi devíti hektarů. Požáry i zásahy hasičů se obešly bez zranění.

Před 22. hodinou dostali hasiči hlášení o požáru v obci Bradáčov. V plném rozsahu tam hořely dva rodinné domy a stodola. Celkově plameny zasáhly zhruba 700 metrů čtverečních. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Požár se jednotkám podařilo v noci uhasit.

„Dnes předpokládáme nasazení těžké techniky z důvodu nestabilní konstrukce jednoho z objektů. Škoda je předběžně stanovena na 10 milionů korun,“ upřesnil v pátek ráno mluvčí jihočeských hasičů Roman Krčmář.

V Bradáčově na Táborsku shořely dva rodinné domy a stodola. (13. srpna 2026)
V Bradáčově na Táborsku shořely dva rodinné domy a stodola. (13. srpna 2026)
U Lnářů hořel les v těžko přístupném terénu. (13. srpna 2026)
U Lnářů hořel les v těžko přístupném terénu. (13. srpna 2026)
U Lnářů hořel les v těžko přístupném terénu. (13. srpna 2026)
11 fotografií

Když hasiči z Táborska vyjížděli k hořícím stavením, jejich kolegové na Strakonicku stále bojovali s požárem lesa v těžko přístupné terénu u Lnářů. Ten začal hořet již odpoledne. Nejprve byl vyhlášen druhý a později i třetí stupeň požárního poplachu.

„Na místě byla i letecká služba Policie ČR, územní i krajský řídící důstojník. Povolány byly i jednotky z mezikrajské výpomoci. Požár likvidovalo jedenáct profesionálních i dobrovolných jednotek,“ upřesnil Krčmář.

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Oheň zasáhl zhruba devět hektarů lesa a požár se hasičům podařilo lokalizovat až o půlnoci. „V pátek ráno byl snížen stupeň požárního poplachu na druhý, na místě je dronová skupina a za pomoci termokamery vyhledává skrytá ohniska hoření,“ upřesnili hasiči v sedm hodin na síti X.

Kromě těchto dvou velkých zásahů likvidovali hasiči požár louky na ploše zhruba 150 metrů čtverečních u Čekanic na Táborsku. Ten uhasila profesionální a dobrovolná jednotka z Tábora. Na Strakonicku pak uhasili hořící trávu na ploše cca 30 krát 30 metrů.

A ještě ve 14 hodin vyjížděli k požáru kůlny v obci Mnichov na Strakonicku. Po příjezdu jednotek už hořela v plném rozsahu. Oheň zlikvidovali krátce před 16. hodinou.

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