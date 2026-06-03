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Požár, při němž zemřel muž, zavinila svíčka na vánočním stromku, zjistila policie

Autor:
  15:25
Českobudějovičtí kriminalisté uzavřeli vyšetřování lednového požáru, při němž zemřel devětapadesátiletý muž. Právě on podle nich nechal bez dozoru zapálenou svíčku na vánočním stromku. Následně vypukl požár. Jedna žena, která byla také v bytě, utrpěla popáleniny.

KRIMI

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Byt v druhém patře panelového domu v Průběžné ulici na Pražském sídlišti začal hořet 14. ledna večer.

Policisté na místo dorazili krátce před půl devátou. V té době již měli hasiči požár lokalizovaný. Uvnitř našli mrtvého muže.

Ve středu večer hořelo v bytě v Průběžné ulici v Českých Budějovicích. (14. ledna 2026)
Zásah složek IZS v ulici Průběžná v Českých Budějovicích (14. ledna 2026)
Požár bytu v ulici Průběžná v Českých Budějovicích (14. ledna 2026)
Zásah složek IZS v ulici Průběžná v Českých Budějovicích (14. ledna 2026)
8 fotografií

„Kriminalisté zjistili, že právě tento muž měl ponechat bez dozoru na vánočním stromku zapálenou svíčku. Následně došlo k požáru, který se rozšířil po celém bytě. V době požáru byla v bytě i jedna žena, která utrpěla zranění a musela být převezena do nemocnice k dalšímu ošetření,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Když vzplane stromeček, je to fofr. Nezapomeňte, že i svíčka je otevřený oheň

V důsledku požáru se zplodinami hoření nadýchali i další obyvatelé v panelovém domě. Také došlo k poškození oken, balkonových dveří a fasády.

„Kriminalisté v těchto dnech případ uzavřeli a odevzdali na Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje k projednání přestupku podle zákona o požární ochraně,“ ukončila mluvčí.

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