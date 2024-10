Chátrající vilu beztak zapálil majitel, prohlásil soused. Hasiči to potvrdili

Vytlučená okna, pobořený plot, hluk, nepořádek v okolí a lidé bez domova. To všechno už řadu let tvoří nepěknou kulisu v Mladém – klidné českobudějovické části plné rodinných domů.

Majitel jedné z vil v ulici J. Dietricha ji totiž nechal dlouho chátrat, dovoloval v ní přespávat bezdomovcům. Před pár dny dokonce vyhořela.

„Nebylo to tu zase tak hrozné. Ti, co tu spávali, zůstávali v klidu támhle vzadu,“ ukazuje za ohořelou vilu jeden ze sousedů. „Problémy ale nastaly, když přijel majitel. To bylo občas špatné. Beztak si to zase zapálil sám,“ mávl rukou jeden z obyvatel Mladého.

Jeho slova potvrdila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. „Vyšetřování příčin je u konce. Za požárem střechy vily stojí nepozornost majitele při manipulaci s ohněm,“ upřesnila.

Dům vlastní podle katastru člověk, kterému před lety patřil v Českých Budějovicích kabaret v Průmyslové ulici. I ten v roce 2019 kompletně vyhořel.

Už v roce 2005 musela muže v táborské nemocnici uklidňovat policejní hlídka. Muž však poté jednoho policistu srazil k zemi a druhého odzbrojil. Z pistole šestkrát vystřelil, ale trefil jen zdi. Za to ho soud poslal na sedm let do vězení.

Podle příspěvků z diskusí na Facebooku hořelo ve vile na konci ulice J. Dietricha už vícekrát, navíc dům si podle místních ničil přímo i sám majitel pod vlivem drog.

Také městské policii není adresa neznámá. „K uvedenému objektu jsme jezdili dlouhodobě. Například kvůli rušení nočního klidu nebo proto, že se tam zdržovali lidé bez domova. Strážníci to ale měli i jako kontrolní bod v době, kdy se tam nic nedělo, protože objekt byl vlastně opuštěný,“ uvedla mluvčí budějovické městské policie Věra Školková.