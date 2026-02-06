Ze střechy vepřína se valil černý kouř, hasiči zachránili stovky prasat

Autor: ,
  12:32
Více než milionovou škodu způsobil požár, který v pátek ráno zachvátil střechu vepřínu ve Chvalovicích na Prachaticku. Neuhořelo žádné ze zhruba 800 prasat a selat uvnitř.
Fotogalerie3

Ve Chvalovicích na Prachaticku hořel vepřín. Díky zásahu hasičů oheň neohrozil žádné ze zhruba 800 prasat a selat uvnitř. (6. února 2026) | foto: HZS Jihočeského kraje

Podle zjištění hasičů bylo ohnisko požáru na střeše, odkud se valil černý kouř. Hasiči proto část zvířat evakuovali do odvětrané haly. Žádné nemuselo zůstat podle mluvčí hasičů Venduly Matějů venku.

Ve Chvalovicích na Prachaticku hořel vepřín. Díky zásahu hasičů oheň neohrozil žádné ze zhruba 800 prasat a selat uvnitř. (6. února 2026)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Krátce po 11. hodině pak oznámili uhašení požáru. „Budovu bude ještě monitorovat zodpovědná osoba a místní dobrovolná jednotka,“ uvedli hasiči.

Vyšetřovatel společně s majitelem stanovili, že škoda způsobená požárem bude vyšší než jeden milion korun.

Na likvidaci ohně se podíleli dobrovolní hasiči z Netolic, Lhenic a Chvalovic a profesionální jednotky z Prachatic a Křemže.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na Orlíku „hoří“ led. Vědci přišli s vysvětlením, co za tím stojí

Bruslaři zapalovali metanové bubliny pod zamrzlou hladinou Orlíku

Někteří bruslaři na vodní nádrži Orlík si zpestřují svou jízdu po ledu zapalováním metanu. Ten je totiž usazený v bublinách pod zamrzlou hladinou. Plyn se může ze dna nádrže uvolňovat po celý rok,...

Kuba představil logo hnutí Naše Česko. Poprvé pořádně, vzkázal

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Jihočeský hejtman Martin Kuba v úterý představil své nové politické hnutí, které chce vyslat do podzimních komunálních voleb. Hnutí nazval Naše Česko a označil ho za uskupení, které je pro všechny,...

Baťovský vizuál, jako vznik Babišova ANO, hodnotí Kubovo hnutí politologové

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Hejtman Martin Kuba je jako Andrej Babiš, pro kterého ale bude obtížné přeměnit své nové hnutí v celostátní sílu, míní pro iDNES.cz politologové Jan Kubáček a Lubomír Kopeček. Kuba v úterý představil...

VIDEO: Odvážní řidiči jezdí přes zamrzlé Lipno. Driftaři riskují, že led popraská

Auto přejíždí zamrzlé Lipno mezi Horní Planou a Bližší Lhotou. (2. února 2026)

Zamrzlé Lipno láká v těchto dnech stovky bruslařů i běžkařů. A zkracují si přes něj cestu i řidiči aut. Patří mezi ně místní pendleři, kteří pracují za hranicemi, i lyžaři mířící do rakouského areálu...

Firmě se nevyplácí drahý provoz chátrající budovy, nahradí ji nový dům

Chátrající kancelářská budova v budějovické Čechově ulici půjde k zemi. Nahradí...

Chátrající kancelářskou budovu v českobudějovické Čechově ulici opustili na začátku roku její nájemci a ještě letos nejspíš půjde k zemi. Nahradí ji nový dům s kancelářemi i byty, na přilehlých...

Ze střechy vepřína se valil černý kouř, hasiči zachránili stovky prasat

Ve Chvalovicích na Prachaticku hořel vepřín. Díky zásahu hasičů oheň neohrozil...

Více než milionovou škodu způsobil požár, který v pátek ráno zachvátil střechu vepřínu ve Chvalovicích na Prachaticku. Neuhořelo žádné ze zhruba 800 prasat a selat uvnitř.

6. února 2026  12:32

Podezřelý kufřík před ordinací spustil policejní manévry, byl v něm psací stroj

V kufříku byl psací stroj.

U bytovky v Plavské ulici v Českých Budějovicích zasahovala v pátek dopoledne policie. Někdo totiž oznámil nález podezřelého zavazadla před zdejší lékařskou ordinací. Budovu museli opustit všichni...

6. února 2026  9:21,  aktualizováno  10:34

U Bavorovic chytali zajíce a nasazovali jim obojky. Projekt má zamezit nehodám

Lednový odborný odchyt zajíců polních. Projekt vznikl ve spolupráci České...

Pohyb zajíců v okolí měst a snaha snížit riziko jejich střetů s auty na silnicích. To je hlavní záměr projektu, který vznikl ve spolupráci České zemědělské univerzity v Praze, Výzkumného ústavu...

6. února 2026  9:06

Fandění hokejistkám, bruslení i focení s maskoty. Začal olympijský festival

Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival. (5. února 2026)

Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival. Návštěvníci si na něm vyzkouší zimní sporty, budou fandit u velkoplošných obrazovek českým reprezentantům a poslechnou si koncerty známých...

5. února 2026  18:58,  aktualizováno  20:34

Dcery dva roky trpěly bití či hladovění, matka a její partner dostali po pěti letech

Jednou z dominant Zátkova nábřeží je honosná budova krajského soudu. I ta...

Týrání a zanedbávání malých dětí v rodině potrestal českobudějovický krajský soud pěti lety vězení. Podle rozsudku devětadvacetiletá matka své dvě dcery ve věku pět a sedm let trestala klečením s...

5. února 2026  16:45

Ve Vrábči lidem cinkalo nádobí, zemětřesení zažili v obci poprvé

Přístroje zaznamenaly ve Vrábči slabé zemětřesení.

Obec Vrábče na Českobudějovicku zasáhlo v úterý ráno slabé zemětřesení o síle 1,2 stupně. V této lokalitě bylo zaznamenané úplně poprvé, uvedli odborníci z Masarykovy univerzity v Brně. Někteří...

5. února 2026  12:34

Led se ještě lepí na boty. Voráček si zabruslil, na festival zve hlavně děti

Jakub Voráček na olympijském festivalu (5. února 2026).

Všechno je připravené. Čtvrteční dopoledne na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích patří ladění posledních detailů. Většina sportovišť už je nachystaná. „Je to velké, hodně prostoru na...

5. února 2026  8:13

Hluboká se loučí s otevřeným stadionem. Brzdil rozvoj hokeje

Hlubočtí hokejisté sehráli poslední zápas pod širým nebem. (únor 2026)

Hluboká nad Vltavou se v sobotu oficiálně rozloučí se svým nekrytým kluzištěm. Do konce roku 2027 na jeho místě vyroste nový stadion za přibližně 330 milionů korun. Hluboká se díky němu chce stát...

4. února 2026  15:44

Olympijský festival ohrozí jen teploty nad dvacet stupňů, tvrdí jeho technický ředitel

Josef Ženíšek, technický ředitel Olympijského parku v Budějovicích (4. února...

Ve čtvrtek startuje na budějovickém výstavišti Olympijský festival. Přípravy v posledních hodinách vrcholí. Dohlíží na ně technický ředitel akce Josef Ženíšek. „Všechno bude připravené. Ve čtvrtek je...

4. února 2026  11:59

Mlékárně Madeta se dařilo, meziročně ztrojnásobila zisk na 241 milionů

Sýr s modrou plísní Niva.

Největší česká mlékárna Madeta v roce 2024 zvýšila meziročně zisk po zdanění více než trojnásobně, a to na 241,3 milionu korun. Firma prodává nejvíce svých výrobků v Česku. Tuzemské tržby tak...

4. února 2026  9:36

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na Orlíku „hoří“ led. Vědci přišli s vysvětlením, co za tím stojí

Bruslaři zapalovali metanové bubliny pod zamrzlou hladinou Orlíku

Někteří bruslaři na vodní nádrži Orlík si zpestřují svou jízdu po ledu zapalováním metanu. Ten je totiž usazený v bublinách pod zamrzlou hladinou. Plyn se může ze dna nádrže uvolňovat po celý rok,...

3. února 2026  16:54

Baťovský vizuál, jako vznik Babišova ANO, hodnotí Kubovo hnutí politologové

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Hejtman Martin Kuba je jako Andrej Babiš, pro kterého ale bude obtížné přeměnit své nové hnutí v celostátní sílu, míní pro iDNES.cz politologové Jan Kubáček a Lubomír Kopeček. Kuba v úterý představil...

3. února 2026  15:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.