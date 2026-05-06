Hustého černého dýmu si v pondělí po třetí hodině odpolední všimla řada obyvatel Českých Budějovic. Stoupal z Haklových Dvorů, kde hořela stodola.
Na místo vyjeli profesionální hasiči ze stanic České Budějovice a Suché Vrbné a dobrovolní z Hluboké nad Vltavou. Požár, který byl ve 2. stupni požárního poplachu, dostali brzy pod kontrolu.
„Velitel zásahu hlásil lokalizaci v 16:16. Škoda bude převyšovat tři miliony korun,“ uvedla v pondělí odpoledne mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů s tím, že příčina je stále v šetření.
Požár výrazně narušil statiku objektu, proto si velitel zásahu vyžádal nasazení speciální techniky Záchranného útvaru HZS ČR. Z Jihlavy dorazil univerzální dokončovací stroj UDS 214.
„Tento stroj vybavený hydraulickým ramenem využíváme především při odstraňování nestabilních konstrukcí po požárech, demolicích poškozených objektů, rozebírání konstrukcí při dohašovacích pracích a mimořádných událostech, kde hrozí zřícení,“ popsala mluvčí záchranného útvaru Jana Urbancová.
Díky této technice mohou hasiči bezpečně zasahovat v místech, kam by se nemohli dostat. U shořelé budovy řešili dva štíty. Jeden z nich bezprostředně ohrožoval přilehlou komunikaci a sloup elektrického vedení. Proto ho strojem strhli.
„Pak pokračovaly práce na rozebírání zbytku střešní konstrukce. Nasazení těžké techniky umožnilo bezpečné dokončení zásahu a eliminaci všech rizik spojených s nestabilními částmi objektu,“ uzavřela Urbancová.