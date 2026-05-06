Speciální stroj hasičů strhl štít vyhořelé stodoly. Hrozilo, že spadne do silnice

Autor:
  10:03
Na okraji Českých Budějovic shořela v pondělí odpoledne stodola. Škoda se vyšplhala na tři miliony korun. Hasiči na rozebrání trosek povolali speciální techniku ze záchranného útvaru v Jihlavě, protože jeden ze štítů hrozil zřícením do silnice.

Hustého černého dýmu si v pondělí po třetí hodině odpolední všimla řada obyvatel Českých Budějovic. Stoupal z Haklových Dvorů, kde hořela stodola.

Na místo vyjeli profesionální hasiči ze stanic České Budějovice a Suché Vrbné a dobrovolní z Hluboké nad Vltavou. Požár, který byl ve 2. stupni požárního poplachu, dostali brzy pod kontrolu.

„Velitel zásahu hlásil lokalizaci v 16:16. Škoda bude převyšovat tři miliony korun,“ uvedla v pondělí odpoledne mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů s tím, že příčina je stále v šetření.

Stodola na okraji Českých Budějovic začala hořet v pondělí odpoledne. (4. května 2026)
Speciální stroj pomáhal při likvidaci následků požáru stodoly na okraji Českých Budějovic. (5. května 2026)
Požár výrazně narušil statiku objektu, proto si velitel zásahu vyžádal nasazení speciální techniky Záchranného útvaru HZS ČR. Z Jihlavy dorazil univerzální dokončovací stroj UDS 214.

„Tento stroj vybavený hydraulickým ramenem využíváme především při odstraňování nestabilních konstrukcí po požárech, demolicích poškozených objektů, rozebírání konstrukcí při dohašovacích pracích a mimořádných událostech, kde hrozí zřícení,“ popsala mluvčí záchranného útvaru Jana Urbancová.

Požár v Českém Švýcarsku úspěšně hasí sedm vrtulníků. Lidé hasičům nosí jídlo

Díky této technice mohou hasiči bezpečně zasahovat v místech, kam by se nemohli dostat. U shořelé budovy řešili dva štíty. Jeden z nich bezprostředně ohrožoval přilehlou komunikaci a sloup elektrického vedení. Proto ho strojem strhli.

„Pak pokračovaly práce na rozebírání zbytku střešní konstrukce. Nasazení těžké techniky umožnilo bezpečné dokončení zásahu a eliminaci všech rizik spojených s nestabilními částmi objektu,“ uzavřela Urbancová.

