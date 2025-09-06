Na Českokrumlovsku v noci shořel srub, škoda přesáhne 10 milionů korun

Autor: ,
  10:06
Od pátečního večera likvidují hasiči v Jihočeském kraji rozsáhlý požár srubu v Dobechově u Kaplice na Českokrumlovsku. Oheň se rozšířil na celé stavení ještě před příjezdem hasičů. Příčina požáru zatím není zřejmá, škoda nejspíš přesáhne 10 milionů.
V Dobechově u Kaplice na Českokrumlovsku shořel srub, škodu hasiči odhadují na...

V Dobechově u Kaplice na Českokrumlovsku shořel srub, škodu hasiči odhadují na 10 milionů korun. (6. září 2025) | foto: HZS JČK

V Dobechově u Kaplice na Českokrumlovsku shořel srub, škodu hasiči odhadují na...
V Dobechově u Kaplice na Českokrumlovsku shořel srub, škodu hasiči odhadují na...
V Dobechově u Kaplice na Českokrumlovsku shořel srub, škodu hasiči odhadují na...
V Dobechově u Kaplice na Českokrumlovsku shořel srub, škodu hasiči odhadují na...
13 fotografií

Operační středisko hasičů přijalo hlášení o požáru zhruba patnáct minut před páteční 21. hodinou. Při příjezdu hasičů byl celý objekt v plamenech.

„Poblíž místa požáru bylo zřízeno čerpací stanoviště, hasiči požár likvidovali s pomocí výškové techniky a rozebírali střechu budovy,“ uvedli hasiči na síti X. S pomocí dronu odhalovali skrytá ohniska.

Autobus v Holešovicích pohltily plameny, hasiči povolali i protichemickou jednotku

Při požáru pomáhalo několik profesionálních i dobrovolných jednotek, hasiči vyhlásili 2. stupeň požárního poplachu ze čtyř. Zabránit dalšímu šíření ohně se hasičům podařilo chvilku patnáct minut po 23. hodině.

Během noci se v Dobechově střídali hasiči s policejní hlídkou při dohledu nad uhašeným srubem pro případ, že by se oheň znovu objevil. Hasiči také odhadli předběžnou škodu na více než 10 milionů korun.

„Dopoledne bude pokračovat vyšetřování společně s policií, příčiny požáru jsou zatím neznámé,“ uvedla v sobotu mluvčí hasičů Monika Kocinová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jsi Ukrajinec! pokřikovali na Fialu v Budějovicích. Jedna žena na něj plivla

Rozporuplné emoce vzbudila návštěva předsedy vlády Petra Fialy (ODS) v Českých Budějovicích na předvolebním mítinku koalice SPOLU. Zatímco příznivci nešetřili slovy chvály a s Fialou se fotili, jeho...

Na Českobudějovicku zemřela mladá řidička. Svodidla vymrštila auto do vzduchu

Při noční nehodě u Neplachova na Českobudějovicku zemřela mladá řidička. Ve vozidle Škoda ji u mostu přes dálnici D3 nalezli v neděli ráno. Pravděpodobně jela v autě sama. Okolnosti nehody policie...

Sběratelka zrenovovala kočárek, v němž se uhnízdily myši. Původní majitel ho nepoznal

Chtěla pro své děti kočárky jako ze zámku. Tak si je Markéta Kubová nechala udělat. Staly se základem sbírky, která dnes čítá 40 retro kousků. Nejstarší dostal jméno Mozart. Sbírá však i další věci,...

Přírodou z centra až na Kleť. Průtah Budějovicemi promění i „zelený“ most

V Českých Budějovicích v okolí silnice od Plané až po výpadovku na Písek chystá radnice i kraj velké úpravy. Současné křižovatky se promění a přibudou i nové. V plánu je i lávka pro pěší a cyklisty...

Auto vyletělo ze silnice a začalo hořet, řidiče našli mrtvého pod vozem

Od úterních brzkých ranních hodin vyšetřují českobudějovičtí dopravní policisté nehodu se smrtelným zraněním na silnici u obce Sedlec. Řidič vylétl ze silnice a auto začalo v příkopu mezi stromy...

Na Českokrumlovsku v noci shořel srub, škoda přesáhne 10 milionů korun

Od pátečního večera likvidují hasiči v Jihočeském kraji rozsáhlý požár srubu v Dobechově u Kaplice na Českokrumlovsku. Oheň se rozšířil na celé stavení ještě před příjezdem hasičů. Příčina požáru...

6. září 2025  10:06

Orlík vydal další tělo, letos už třetí. Muže policisté hledali od ledna

Letos už třetí mrtvolu vydala Orlická přehrada. Při pátrací akci v předchozích dnech našli policisté nejprve část těla, v pátek dostali oznámení, že na hladině plavou lidské ostatky. Utonulý měl u...

5. září 2025  15:36

Když v červenci prší a je zima, srpen už to nedožene. Kempy o prázdninách strádaly

Zapomeňte na obrovské návaly, na zaplněné kempy a podobně. Hlavní roli o letních prázdninách hrálo tentokrát počasí. To v červenci vyhnalo návštěvníky ze stanů. Někde tržby klesly o polovinu. Sezona...

5. září 2025  13:31

Záchrana jako ultimátní cíl. O play off v házenkářských Strakonicích sní

Desáté místo z minulé sezony pro ně bylo historickým úspěchem. Navázat na něj, umístění třeba ještě vylepšit, ale hlavně se co nejdříve zbavit záchranářských starostí. To jsou hlavní cíle...

5. září 2025  10:12

Nemocnice v Budějovicích má nové operační sály, jeden z nich je hybridní

Českobudějovická nemocnice po 12 letech dokončila přestavbu horního areálu za více než čtyři miliardy. Poslední částí projektu byla rekonstrukce a přístavba pavilonu C, v němž je sedm operačních...

5. září 2025  9:04

Město odmítá rozšíření skládky. Pokud uspěje, lidé zřejmě opět začnou platit za odpad

Místní i vedení Lišova na Českobudějovicku bojují proti skládce. Společnost FCC její objem hodlá zdvojnásobit. Lidé, kteří bydlí poblíž, si stěžují na zápach a sáčky, které z areálu přináší vítr....

4. září 2025  16:33

Jurtu, která v Mongolsku sloužila jako putovní chrám, vystavují v Třeboni

Pod bývalou vodárenskou věží v Třeboni na Jindřichohradecku mohou zájemci nově navštívit i jurtu, typické kruhové obydlí pocházející ze střední Asie. Přímo z Mongolska ji přivezl třeboňský rodák...

4. září 2025  13:45

Řidič pod sebou lovil sluneční brýle a vjel na chodník, kde srazil muže

Kvůli slunečním brýlím, které spadly z palubní desky na podlahu vozu, se v úterý udála v Prachaticích vážná nehoda. Když se pro ně řidič za jízdy sehnul, vjel s autem na chodník, kde srazil muže....

4. září 2025  10:11

Školácká chyba, řekl soudce. Lupič šperků za dva miliony nechal na místě batůžek

Osmi a půl lety vězení potrestal ve středu českobudějovický krajský soud muže, který podle obžaloby přepadl loni v říjnu zlatnictví v Pelhřimově a ukradl šperky za dva miliony korun. Jak zaznamenaly...

3. září 2025  17:09

Jindřichohradecká úzkokolejka má další problém, kupec neuhradil včas celou částku

Když minulý týden zastupitelstvo Jindřichova Hradce schválilo půjčku ve výši 20 milionů korun, zdálo se, že obnovení provozu na úzkokolejce pod vedením společnosti Gepard Express už nic nebrání....

3. září 2025  10:38,  aktualizováno  15:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Sehnat místo je zázrak. V Budějovicích chybí sportovní haly

Získat místo pro svůj klub odpoledne či večer je těžké. V Českých Budějovicích a blízkém okolí pořád schází středně velké kryté sportoviště. Částečně má pomoci nová sportovní hala na výstavišti,...

3. září 2025  9:16

Na pracovníka v rekonstruovaném pivovaru spadl výtah a těžce ho zranil

O život šlo mladému muži, na kterého v úterý odpoledne dopadl výtah. K úrazu došlo v pivovaru v Jindřichově Hradci, kde pokračují práce na oživení dlouhé roky chátrajícího areálu. Záchranná služba...

2. září 2025  16:51,  aktualizováno  17:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.