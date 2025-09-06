Operační středisko hasičů přijalo hlášení o požáru zhruba patnáct minut před páteční 21. hodinou. Při příjezdu hasičů byl celý objekt v plamenech.
„Poblíž místa požáru bylo zřízeno čerpací stanoviště, hasiči požár likvidovali s pomocí výškové techniky a rozebírali střechu budovy,“ uvedli hasiči na síti X. S pomocí dronu odhalovali skrytá ohniska.
Při požáru pomáhalo několik profesionálních i dobrovolných jednotek, hasiči vyhlásili 2. stupeň požárního poplachu ze čtyř. Zabránit dalšímu šíření ohně se hasičům podařilo chvilku patnáct minut po 23. hodině.
Během noci se v Dobechově střídali hasiči s policejní hlídkou při dohledu nad uhašeným srubem pro případ, že by se oheň znovu objevil. Hasiči také odhadli předběžnou škodu na více než 10 milionů korun.
„Dopoledne bude pokračovat vyšetřování společně s policií, příčiny požáru jsou zatím neznámé,“ uvedla v sobotu mluvčí hasičů Monika Kocinová.
