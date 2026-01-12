Od požáru auta vzplála na jihu Čech skladová hala s papírem, zasahovalo 21 cisteren

Autor: ,
  7:56aktualizováno  8:59
Rozsáhlý požár skladové haly likvidují od rána hasiči v Plané u Českých Budějovic. Nikdo se nezranil. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Informovali o tom na síti X.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Od 5:20 zasahujeme u požáru skladové haly v Plané u Českých Budějovic. Z vozidla, které hořelo v motorové části se požár přenesl na halu,“ uvedli hasiči.

Požár skladové haly v Plané u Českých Budějovic. (12. ledna 2026)
Požár skladové haly v Plané u Českých Budějovic. (12. ledna 2026)
Požár skladové haly v Plané u Českých Budějovic. (12. ledna 2026)
Požár skladové haly v Plané u Českých Budějovic. (12. ledna 2026)
14 fotografií

Hasiči dostali požár pod kontrolu před osmou hodinou, dál se nešíří a síly a prostředky na místě jsou dostatečné pro jeho úplnou likvidaci, na které teď pracují.

„Některé jednotky jsou odesílány zpět. Zásah ale nekončí. Vyšetřovatelé budou zjišťovat škodu a příčinu,“ napsali hasiči na síť X.

Na místě zasahovalo 12 jednotek s 21 cisternami. Požár zasáhl celou halu, ve které byl uskladněný papír. Nikdo v ní nebyl, takže se nikdo nezranil.

„Po sedmé hodině jsme třetí stupeň poplachu snížili na druhý,“ komentovala z místa mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Vzácný jev i ve světovém měřítku. Led na Lipně zezelenal, vědci znají příčinu

Zelený led na Lipně v prosinci 2025. (8. ledna 2026)

Neobvyklý přírodní jev zaznamenali vědci i pozorovatelé na konci roku 2025 na Lipně. Velké množství nahromaděných sinic ve vodě způsobilo zelené zbarvení ledu. Fenomén potvrzuje, že lipenská nádrž je...

Osmikolka připravovala bruslařkou magistrálu na Lipně, skončila pod hladinou

Osmikolka na úpravu ledu se propadla do vody.

Na zamrzlém Lipně u přívozu ve Frymburku se v úterý v podvečer potopila pracovní osmikolka. Hasiči ji pomocí navijáku zhruba po třech hodinách vytáhli na břeh. Na přehradě připravovala bruslařskou...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Bezohlední čtyřkolkáři řádili na Šumavě. Rozryli jen den staré běžkařské stopy

Jezdci na čtyřkolkách rozryli běžkařům na Šumavě stopy

Tři jezdci na čtyřkolkách v neděli odpoledne poničili upravené běžkařské stopy v okolí Churáňova na Šumavě. Dopustili se několika přestupků, mimo jiné jezdili mimo cesty v lesích národního parku a...

Od požáru auta vzplála na jihu Čech skladová hala s papírem, zasahovalo 21 cisteren

Požár skladové haly v Plané u Českých Budějovic. (12. ledna 2026)

Rozsáhlý požár skladové haly likvidují od rána hasiči v Plané u Českých Budějovic. Nikdo se nezranil. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Informovali o tom na síti X.

12. ledna 2026  7:56,  aktualizováno  8:59

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

11. ledna 2026  14:49,  aktualizováno  20:30

Dřinu nelze ošidit. Kouč českých hvězd o cvičení, vzdělávání i nemoci dcery

Premium
Dominik Kodras mezi přední české silové a kondiční trenéry a uznávají ho i v...

Začínal v malé posilovně. Trénoval lidi zadarmo, získával klientelu. Střih. O deset let později patří budějovický kouč Dominik Kodras mezi přední české silové a kondiční trenéry a uznávají ho i v...

11. ledna 2026

Karlovarsko uniká, přehrálo i Budějovice. Mistrovští Lvi nestačili na Kladno

Volejbalisté Karlovarska slaví ve čtvrtfinále proti Odolene Vodě.

Po vypjatých bitvách v evropských volejbalových pohárech si Lvi Praha i České Budějovice prožili prohraný zápas v domácí extralize, navíc poprvé v sezoně v domácí hale. Pražané stejně jako v říjnu...

10. ledna 2026  22:45

Pardubice kralovaly ofenzivně, Brno nečekaně krachlo. Nymburk má 20. výhru

Matěj Svoboda z Nymburka atakuje koš Ústí nad Labem.

Dva dny po postupu do osmifinálové části Ligy mistrů zvládli basketbalisté Nymburka v domácí soutěži zápas s Ústím nad Labem. Už jistý vítěz základní části porazil v 21. kole Slunetu 89:60 a připsal...

10. ledna 2026  19:01,  aktualizováno  21:51

Na dálnici D3 na Krumlovsku havarovali policisté. Jeli k výhrůžce sebevraždou

ilustrační snímek

Při cestě za mužem vyhrožujícím sebevraždou havarovali v sobotu na dálnici D3 u obce Netřebice na Krumlovsku kapličtí policisté. Skončili v nemocnici, na místo byla místo mluvčí jihočeské policie...

10. ledna 2026  19:19

Sníh na tratě vyrobí přímo na olympijském festivalu. Školy mají velký zájem

Tak by mohlo vypadat budějovické výstaviště v době konání olympijského...

Do zahájení olympijského festivalu zbývá už jen necelý měsíc. Nejdřív začne na českobudějovickém výstavišti za dva týdny stavba ledových ploch. Organizátoři ladí program, velký zájem je mezi školami...

10. ledna 2026  10:11

Celou čekárnu vystřílím! vykřikoval muž v nemocnici. Policie jej zajistila

ilustrační snímek

Zásah policie si v pátek dopoledne vyžádal incident ve strakonické nemocnici. Čtyřiačtyřicetiletý muž se v čekárně ambulance choval agresivně a vyhrožoval střelbou. Policisté jej následně zajistili....

10. ledna 2026  9:33

Tři roky a dost. Dojedu sezonu a končím, potvrdil budějovický kouč Čihák

Trenér Ladislav Čihák z Českých Budějovic.

V Motoru finišuje třetí sezonu, která bude jeho poslední. Hokejový trenér Ladislav Čihák po konci tohoto ročníku v Českých Budějovicích skončí. „Je to stoprocentní. S asistentem Jiřím Hanzlíkem už...

10. ledna 2026  9:03

Matka napadla malé dítě, volala žena na policii. Omyl, chlapec plakal, protože upadl

ilustrační snímek

Jihočeští policisté zažili v loňském roce kromě vážných případů i řadu úsměvných či podivných událostí. Z přepadení banky se vyloupl neohlášený úklid, za úhynem ryb nebyla otrávená voda v rybníce,...

9. ledna 2026  17:47

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Ledaři nemají čím upravit dráhu na Lipně, jejich rolba je po nehodě poškozená

Bruslení na Lipně. Pozor na tloušťku ledu, bezpečná je nejméně...

Naše technika je nepoužitelná, nemůžeme pracovat, pomozte nám. Správci ledové magistrály na Lipně shánějí peníze poté, co se v úterý pod jejich osmikolkou s radlicí probořil led a stroj skončil pod...

9. ledna 2026  15:02

Milimetry od senzace. Budějovický postup přes Piacenzu zastavil dotek sítě

Momentka ze zápasu České Budějovice - Piacenza

Volejbalisté českobudějovického Jihostroje byli ve dvojutkání Poháru CEV proti Piacenze outsidery. Ve středeční domácí odvetě přesto italský velkoklub porazili 3:1. Ale na postup do další fáze...

9. ledna 2026  11:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.