Hořet začalo kolem půlnoci v noci na úterý. Plameny zachvátily střechu a půdu administrativní budovy v Novohradské ulici v Nových Hodějovicích u Budějovic.
„Požár byl ohlášený kolem půlnoci, zhruba za hodinu byl oheň pod kontrolou. Celý zásah trval do tři čtvrtě na čtyři v noci,“ informoval Vratislav Malý, mluvčí jihočeských hasičů.
V objektu u autobusové zastávky v době požáru nikdo nebyl. Oheň se následně rozšířil i na kůlnu a osobní auto. Na místě zasahovali profesionální hasiči ze stanic České Budějovice a Suché Vrbné i s výškovou technikou.
„Škoda byla odhadem stanovená na dva a půl milionu korun. Příčina požáru je v šetření. Nikdo se při události nezranil,“ doplnil Malý.