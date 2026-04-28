V Budějovicích hořela administrativní budova. Plameny přeskočily i na auto

Noční požár likvidovali hasiči v Novohradské ulici v Nových Hodějovicích u Českých Budějovic. Začala hořet střecha a půda administrativní budovy, oheň se rozšířil i na osobní auto a kůlnu. Do akce museli nasadit také výškovou techniku. Škoda byla odhadnutá na dva a půl milionu korun. Příčinu vyšetřovatel zjišťuje. Nikdo se při události nezranil.
Požár v Novohradské ulici v Budějovicích (28. dubna 2026).

Požár v Novohradské ulici v Budějovicích (28. dubna 2026).

Do akce musela i výšková technika hasičů (28. dubna 2026).
Hořela střecha a půda objektu (28. dubna 2026).
Hořet začalo kolem půlnoci v noci na úterý (28. dubna 2026).
Hořela střecha a půda objektu (28. dubna 2026).
Hořet začalo kolem půlnoci v noci na úterý. Plameny zachvátily střechu a půdu administrativní budovy v Novohradské ulici v Nových Hodějovicích u Budějovic.

„Požár byl ohlášený kolem půlnoci, zhruba za hodinu byl oheň pod kontrolou. Celý zásah trval do tři čtvrtě na čtyři v noci,“ informoval Vratislav Malý, mluvčí jihočeských hasičů.

V objektu u autobusové zastávky v době požáru nikdo nebyl. Oheň se následně rozšířil i na kůlnu a osobní auto. Na místě zasahovali profesionální hasiči ze stanic České Budějovice a Suché Vrbné i s výškovou technikou.

Požár střechy vyhnal lidi z rodinného domu a uzavřel dopravu na hlavním tahu

„Škoda byla odhadem stanovená na dva a půl milionu korun. Příčina požáru je v šetření. Nikdo se při události nezranil,“ doplnil Malý.

