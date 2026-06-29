V pondělí před 13. hodinou vyhlásilo operační středisko 2. stupeň poplachu kvůli požáru lesa v Kadolci u Slavonic.
„Oheň se v obtížném terénu rozšířil na plochu 200 krát 200 metrů. Zasahujícím hasičům pomáhají drony i vyžádaná přeshraniční pomoc z Rakouska se třemi cisternami,“ upřesnil mluvčí jihočeských hasičů Vratislav Malý.
Na místě zasahují profi hasiči ze stanice Dačice společně s dobrovolnými jednotkami z Cizkrajova, Českého Rudolce, Slavonic, Starého Města pod Landštejnem, Starého Hobzí a Písečného, kteří mají k dispozici celkem devět cisteren.