Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na Jindřichohradecku hoří les. V náročném terénu pomáhají i Rakušané

Autor:
  14:43

Fotogalerie3

Požár lesa v Kadolci na Jindřichohradecku. (29. června 2026) | foto: HZS Jihočeského kraje

Čeští a rakouští hasiči likvidují požár lesa na Jindřichohradecku. Oheň se v obtížném terénu rozšířil na plochu 200 krát 200 metrů.

V pondělí před 13. hodinou vyhlásilo operační středisko 2. stupeň poplachu kvůli požáru lesa v Kadolci u Slavonic.

Likvidace požáru lesa v Kadolci na Jindřichohradecku. (29. června 2026)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Oheň se v obtížném terénu rozšířil na plochu 200 krát 200 metrů. Zasahujícím hasičům pomáhají drony i vyžádaná přeshraniční pomoc z Rakouska se třemi cisternami,“ upřesnil mluvčí jihočeských hasičů Vratislav Malý.

Na místě zasahují profi hasiči ze stanice Dačice společně s dobrovolnými jednotkami z Cizkrajova, Českého Rudolce, Slavonic, Starého Města pod Landštejnem, Starého Hobzí a Písečného, kteří mají k dispozici celkem devět cisteren.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Z paneláku v Budějovicích vytvořili svépomocí útulný domov. Inspirací byla chalupa

Majitelé chtěli byt s balkonem, bez nutnosti denně zdolávat schody a zároveň...

Sandra s Matějem toužili po vlastním bydlení, ale místo novostavby si vybrali panelový byt v původním stavu. Díky odhodlání, rodinné pomoci a lásce k venkovskému stylu vznikl interiér, ve kterém se...

Něco mezi D1 a Václavákem. Vodáci vzali ve vedru Vltavu útokem

Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na...

Extrémně teplé počasí přilákalo na Vltavu na jihu Čech stovky vodáků. Na trase z Vyššího Brodu do Rožmberka nad Vltavou patřil k jedněm z nejvytíženějších míst jez Herbertov, kde se tvořily fronty...

Řidič náklaďáku při couvání porazil netradiční umělecké dílo, část je napadrť

Řidič nákladního vozu v pondělí dopoledne nacouval do díla, které stojí na...

Škoda za 300 tisíc korun. Na tolik odhadují odhadují produkční letošního festivalu Umění ve městě poškození Iónského sloupu, do kterého v pondělí dopoledne najel zásobovací nákladní automobil na...

OBRAZEM: Punkáči dostali vodním dělem. Na rozžhaveném Mighty Sounds ale všichni dobrovolně

Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, ...

Zase po roce se letiště Čápův dvůr změnilo ve festivalové městečko. Místo letadel sem najely tisíce punkáčů, vyznavačů ska, reggae či hardcore muziky na jeden z největších hudebních festivalů svého...

Karviná zvažuje stažení odvolání. Liga? Je to cesta na popravu, tuší Táborsko

Fanoušci Karviné během finále poháru s Jabloncem.

Když se první liga zeptá, kdo do ní chce, co adepti na administrativní postup odpoví? Pokud odvolací komise fotbalové asociace ještě před startem nového ročníku potvrdí vyloučení Karviné, zapletené...

Na Jindřichohradecku hoří les. V náročném terénu pomáhají i Rakušané

Požár lesa v Kadolci na Jindřichohradecku. (29. června 2026)

Čeští a rakouští hasiči likvidují požár lesa na Jindřichohradecku. Oheň se v obtížném terénu rozšířil na plochu 200 krát 200 metrů.

29. června 2026  14:43

Řidič náklaďáku při couvání porazil netradiční umělecké dílo, část je napadrť

Řidič nákladního vozu v pondělí dopoledne nacouval do díla, které stojí na...

Škoda za 300 tisíc korun. Na tolik odhadují odhadují produkční letošního festivalu Umění ve městě poškození Iónského sloupu, do kterého v pondělí dopoledne najel zásobovací nákladní automobil na...

29. června 2026  11:54

Do Budějovic se může vrátit fotbalová liga, hrálo by ji Táborsko. Řešíme to, hlásí klub

Na ostravském stadionu v sekotoru pro hosty bylo devět příznivců Táborska.

Dostali dvaasedmdesát hodin na rozmyšlenou a čas jim začal rychle ubíhat. Ve fotbalovém Táborsku teď velmi intenzivně řeší, jestli se chopit nabídky a zkusit si poprvé v historii zahrát nejvyšší...

29. června 2026  10:13

Konečně budu mít fanoušky Jihostroje na svojí straně, těší se Ihnát

Jakub Ihnát si prohlédl moderní šatnu volejbalistů Jihostroje České Budějovice.

Má tituly se Lvy Praha i Karlovarskem. Je trojnásobným nejlepším volejbalistou Slovenska. Byl klíčovým mužem pražského týmu, když v minulé sezoně vyřadil v semifinále České Budějovice. A právě odtud...

29. června 2026  9:51

Vážná nehoda na rallye. Řidič při noční rychlostní zkoušce trefil strom

Záchranáři ošetřovali řidiče, který při rallye havaroval do stromu. (27. června...

Vážná nehoda se stala o víkendu při Radouňské rallye na Jindřichohradecku. Jeden z vozů tam při noční rychlostní zkoušce narazil do stromu. Řidiče ve velmi vážném stavu transportoval vrtulník...

29. června 2026  9:31

Z paneláku v Budějovicích vytvořili svépomocí útulný domov. Inspirací byla chalupa

Majitelé chtěli byt s balkonem, bez nutnosti denně zdolávat schody a zároveň...

Sandra s Matějem toužili po vlastním bydlení, ale místo novostavby si vybrali panelový byt v původním stavu. Díky odhodlání, rodinné pomoci a lásce k venkovskému stylu vznikl interiér, ve kterém se...

29. června 2026

iDNES Lounge: EnergyPell, rodinná firma od Lipna vyrábí pelety ze dřeva ze šumavských lesů

Pelety se vyrábí z dřevního odpadu, což přispívá k efektivnějšímu využívání...

Víte, jak se pozná kvalitní peleta? Když ji dáte do vody, tak začne klesat ke dnu jako kámen. Znamená to, že je správně slisovaná a má výbornou hustotu. Důležité jsou ovšem i další vlastnosti, aby...

28. června 2026  20:35

OBRAZEM: Punkáči dostali vodním dělem. Na rozžhaveném Mighty Sounds ale všichni dobrovolně

Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, ...

Zase po roce se letiště Čápův dvůr změnilo ve festivalové městečko. Místo letadel sem najely tisíce punkáčů, vyznavačů ska, reggae či hardcore muziky na jeden z největších hudebních festivalů svého...

28. června 2026  13:47

Tvrdík je můj český taťka, říká Talovjerov. V Anglii sbírá zážitky i proti gigantům

Premium
Slavný moment. Talovierov dal gól na hřišti Manchesteru City (25. června 2026).

Svůj inspirativní příběh rozšiřuje o další mimořádné zážitky. A nemusí jim být zdaleka konec. V neděli šestadvacetiletý ukrajinský obránce Maksym Talovjerov přes České Budějovice či pražskou Slavii...

28. června 2026

Něco mezi D1 a Václavákem. Vodáci vzali ve vedru Vltavu útokem

Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na...

Extrémně teplé počasí přilákalo na Vltavu na jihu Čech stovky vodáků. Na trase z Vyššího Brodu do Rožmberka nad Vltavou patřil k jedněm z nejvytíženějších míst jez Herbertov, kde se tvořily fronty...

27. června 2026  19:49

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Žena se otrávila muchomůrkou tygrovanou, skončila v nemocnici

Jihočeští záchranáři vyjížděli ke zhruba padesátileté ženě, která se otrávila...

Jihočeští záchranáři tento týden vyjížděli ke zhruba padesátileté ženě, která se otrávila muchomůrkou tygrovanou. Trpěla nevolností, která později vyústila až v těžkou poruchu vědomí. Zdravotníci jí...

27. června 2026  16:13

Ředitel muzea: Návštěvník je bytost zvídavá i hravá. To platilo před 100 let i dnes

Ředitelem Jihočeského muzea v Českých Budějovicích je od roku 2023 Filip Lýsek....

Jihočeské muzeum není jen historické budova v centru Českých Budějovic. Spravuje i areál v rodišti Jana Žižky v Trocnově. Tam nedávno otevřeli nové vzdělávací a turistické centrum. Nejen o něm...

27. června 2026  10:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.