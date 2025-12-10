Podle hasičů požár v rodinném domě v obci Smrhov u Kaplice vypukl v kuchyni krátce před třetí hodinou ranní v noci na středu.
„Hasiči oheň dostali rychle pod kontrolu. Z domu vynesli jednu osobu, ale přes veškerou snahu záchranářů nebyla resuscitace úspěšná,“ popsala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
Obětí požáru byl muž, který v domě bydlel. „Z domu se podařilo dostat ženě, která podle prvotních informací neutrpěla zranění,“ přidala jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.
Škoda byla vyčíslená na 250 tisíc korun. Kriminalisté spolu s hasiči na místě dále pracují a budou zjišťovat příčinu požáru. Na místě zasahovali hasiči ze stanice Kaplice a dobrovolní hasiči ze stanic Soběnov, Benešov nad Černou a Kaplice-Hubenov.