Požár domu v Horní Plané nepřežil starší muž. Tři lidé před ohněm utekli

Informaci o požáru hasiči přijali na operační středisko na Nový rok v 7.33 hodin. K ohni byli vysláni profesionální hasiči ze stanic Frymburk a Český Krumlov, svoláni byli dobrovolní hasiči obcí Horní Planá a Černá v Pošumaví.

Požár zasáhl jednopodlažní rodinný dům. Ještě před příjezdem hasičů dům opustila tříčlenná rodina, podle jejichž informací měla být v podkroví ještě jeden člověk.

„Požár dům zničil. Hasičům se podařilo zabránit rozšíření na další vedlejší objekty. V 8:33 hodin velitel zásahu hlásil lokalizaci požár, tedy že je pod kontrolou zasahujících hasičů a dále se nešíří,“ popsala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Uvnitř domu však došlo k propadnutí stropu. Když se hasičům po dařilo zřízené stropy částečně dohasit, našli mrtvolu. „V domě se našlo tělo devětašedesátiletého muže,“ uvedla pro ČTK policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Po úplné likvidaci požáru na požářiště nastoupil vyšetřovatel HZS společně s Policií ČR. Co bylo příčinou vzniku požáru, je zatím v jejich šetření.

„Bezprostřední souvislost se silvestrem tam není, že by tam někdo hodil petardu do okna, to ne,“ doplnila pro ČTK Matějů.