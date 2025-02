U Písku shořela dodávka s nábytkem, osádka se při hašení nadýchala kouře

9:51

Dodávka plná nábytku shořela v úterý odpoledne na hlavní silnici z Písku do Českých Budějovic u obce Nový Dvůr. Dvojice mužů z vozu včas vystoupila. Když se snažili plameny uhasit, oba se nadýchali kouře. Převoz do nemocnice však odmítli. Hasiči požár zlikvidovali do půl hodiny.