V Českých Budějovicích hořel byt v panelovém domě. Jeden člověk zemřel

  7:15aktualizováno  7:24
V Českých Budějovicích na sídlišti Vltava propukl v neděli večer požár v byt v panelovém domě. Hasiči z domu evakuovali 30 lidí a oheň se jim podařilo dostat rychle pod kontrolu. Uvnitř však našli jednoho mrtvého člověka. Po zhruba hodině a půl se mohli všichni obyvatelé vrátili do svých domovů.

„Na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích právě zasahujeme u požáru bytu v panelovém domě, hasiči požár rychle dostali pod kontrolu. Uvnitř bytu byla nalezena osoba bez známek života. Na místě je náš evakuační autobus jako dočasné zázemí,“ informovali hasiči na síti X.

Hasiči měli požár nahlášen ve 21:36. Později doplnili, že všichni evakuovaní byli po 23:00 zpět ve svých domovech. Příčinu vzniku požáru a výši škody zjišťují.

Majitel naplnil dům v Brně odpadky. Hasiči požár likvidovali přes 30 hodin

Požár bytu v panelovém domě na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích.
Požár bytu v panelovém domě na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích.
Požár bytu v panelovém domě na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích.
Požár bytu v panelovém domě na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích.
