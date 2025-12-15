V Českých Budějovicích hořel byt v panelovém domě. Jeden člověk zemřel

„Na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích právě zasahujeme u požáru bytu v panelovém domě, hasiči požár rychle dostali pod kontrolu. Uvnitř bytu byla nalezena osoba bez známek života. Na místě je náš evakuační autobus jako dočasné zázemí,“ informovali hasiči na síti X.
Hasiči měli požár nahlášen ve 21:36. Později doplnili, že všichni evakuovaní byli po 23:00 zpět ve svých domovech. Příčinu vzniku požáru a výši škody zjišťují.

