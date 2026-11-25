Čéčovu ulici zablokovaly před půl jedenáctou dopoledne blikající auta složek integrovaného záchranného systému. V jednom z bytů totiž vypukl požár.
„Jediná obyvatelka bytu dokázala otevřít dveře a hasiči jí pomohli ven. Uvnitř rychle uhasili požár sporáku a blízkého vybavení kuchyně a odvětrali byt přetlakovou ventilací,“ popsal mluvčí jihočeských hasičů Vratislav Malý.
Velitel zásahu nemusel nařizovat evakuaci dalších bytů. Vyšetřovatel požárů předběžně odhadl způsobené škody na 50 tisíc korun, uchráněné hodnoty zásahem na milion. Přesná příčina zůstává v šetření.
Záchranáři měli v péči seniorku, která se nadýchala kouře. „Při vědomí a ve stabilizovaném stavu ji převezli do českobudějovické nemocnice,“ upřesnil mluvčí jihočeských záchranářů Václav Burian.