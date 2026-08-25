Profesionální hasiči z Tábora a dobrovolné jednotky z Tábora, Mladé Vožice a Ratibořských Hor vyjeli po 18. hodině k požáru bytu ve třetím patře bytovky, který kompletní vyhořel.
„Šest lidí byt opustilo ještě před příjezdem hasičů. Dva nasazené vysokotlaky požár lokalizovaly. Příčinu vzniku požáru zatím neznáme, stejně jako výši vzniklé škody,“ uvedla v pondělí večer mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
K požáru vyjeli i záchranáři. „Při samotném zásahu se nikdo z obyvatel ani zasahujících nezranil. Bojovali jsme ale o dva pejsky, které se hasičům podařilo z bytu zachránit,“ napsali záchranáři v příspěvku na facebookovém profilu.
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Hasič dal psíkovi dýchání z „úst do čumáku“, po 20 minutách ho zachránil
Psy záchranáři resuscitovali – jednoho z nich se jim podařilo zachránit, druhý nepřežil. „Není to vždy jen o lidech. Je to o tom, že pomáháme všem, kdo naši pomoc potřebují – a uděláme pro to maximum, ať je to člověk, nebo zvíře,“ uzavřeli záchranáři.