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Není to vždy jen o lidech. Záchranáři resuscitovali po požáru domu dva psy

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  9:00
Požár domu v Ratibořských Horách likvidovali v pondělí odpoledne hasiči. Šest lidí ho opustilo ještě před příjezdem záchranářů, ti měli přesto práci. Bojovali o dva psy, které se hasičům podařilo z bytu zachránit.

KRIMI

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Profesionální hasiči z Tábora a dobrovolné jednotky z Tábora, Mladé Vožice a Ratibořských Hor vyjeli po 18. hodině k požáru bytu ve třetím patře bytovky, který kompletní vyhořel.

„Šest lidí byt opustilo ještě před příjezdem hasičů. Dva nasazené vysokotlaky požár lokalizovaly. Příčinu vzniku požáru zatím neznáme, stejně jako výši vzniklé škody,“ uvedla v pondělí večer mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Při požáru bytu v Ratibořských Horách měli záchranáři v péči dva psy. Jednoho se jim podařilo zachránit, druhý nepřežil. (24. srpna 2026)
V Ratibořských Horách hořel byt ve třetím patře. (24. srpna 2026)
Při požáru bytu v Ratibořských Horách měli záchranáři v péči dva psy. Jednoho se jim podařilo zachránit, druhý nepřežil. (24. srpna 2026)
Při požáru bytu v Ratibořských Horách měli záchranáři v péči dva psy. Jednoho se jim podařilo zachránit, druhý nepřežil. (24. srpna 2026)
4 fotografie

K požáru vyjeli i záchranáři. „Při samotném zásahu se nikdo z obyvatel ani zasahujících nezranil. Bojovali jsme ale o dva pejsky, které se hasičům podařilo z bytu zachránit,“ napsali záchranáři v příspěvku na facebookovém profilu.

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Psy záchranáři resuscitovali – jednoho z nich se jim podařilo zachránit, druhý nepřežil. „Není to vždy jen o lidech. Je to o tom, že pomáháme všem, kdo naši pomoc potřebují – a uděláme pro to maximum, ať je to člověk, nebo zvíře,“ uzavřeli záchranáři.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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