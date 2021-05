Řidiči začal za jízdy hořet vůz za milion a půl, plameny auto zcela zničily

Vůz začal hořet ve středu na silnici II/409 mezi Planou nad Lužnicí a Turovcem. K požáru vyráželi profesionální hasiči z Tábora.

„Jednalo se o osobní auto značky BMW, které v době příjezdu hasičů hořelo v plném rozsahu. Řidič naštěstí vyvázl bez zranění,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Zasahující hasiči se museli u vozu pohybovat s dýchací technikou. Po uhašení prozkoumali vrak vozu termokamerou.

„Táborská jednotka poté asistovala s naložením vraku na vůz odtahové služby. V tuto chvíli zatím příčinu požáru neznáme, ale předběžně počítáme s variantou technické závady,“ doplnila mluvčí hasičů.

Podle odhadu vyšetřovatelů se škoda na voze pohybuje okolo jednoho a půl milionu korun.



„Podobné požáry nejsou zcela běžné, ale čas od času se stávají. Zpravidla je příčinou právě technická závada, a jak je vidět, může se to stát i u dražších vozů,“ upozornila Matějů.

V případě, že by podobná příhoda potkala kohokoliv z řidičů, měl by podle ní okamžitě zastavit, opustit vůz a co nejrychleji odejít do bezpečné vzdálenosti.

„Samozřejmostí je hned volat hasiče a pokud má řidič v autě hasicí přístroj, ke kterému má šanci se dostat, může se pokusit požár sám uhasit. Jenže u automobilů je rozvoj požáru tak rychlý, že si člověk mnohdy pouze stačí útěkem zachránit život,“ podotkla Matějů.