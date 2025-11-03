Shořelý krumlovský bazén už bourají. Muž za jeho zapálení patrně dostane podmínku

Autor:
  8:56
V pondělí po poledni pokračuje soudní řízení s čtyřiapadesátiletým mužem obžalovaným kvůli loňskému požáru bazénu v Českém Krumlově. Při předchozím líčení chtěl uzavřít dohodu o vině a trestu, pro nedostatky ve znaleckém posudku však soudkyně proces odročila. Muž pravděpodobně dostane podmínku.
U českokrumlovského soudu začal soud s mužem, který je obviněný kvůli loňskému...

U českokrumlovského soudu začal soud s mužem, který je obviněný kvůli loňskému požáru bazénu v Českém Krumlově. Podle policie při neodborné likvidaci sršního hnízda způsobil požár střechy. (15. září 2025) | foto: Jan Jakovljevič, MF DNES

U Okresního soudu v Českém Krumlově začalo líčení s mužem obžalovaným z toho,...
U Okresního soudu v Českém Krumlově začalo líčení s mužem obžalovaným z toho,...
V Českém Krumlově začala demolice shořelého plaveckého bazénu. (21. října 2025)
V Českém Krumlově začala demolice shořelého plaveckého bazénu. (21. října 2025)
12 fotografií

„Souhlasím s veškerými články a body obžaloby, souhlasím s obžalobou, trestem i právní kvalifikací,“ vyjmenoval obžalovaný při zářijovém líčení, když chtěl uzavřít dohodu o vině a trestu.

Soudkyně Martina Erbová na to však nepřistoupila. Znalecký posudek totiž nepracoval s cenami z doby, kdy se skutek stal, nýbrž s letošními.

U českokrumlovského soudu začal soud s mužem, který je obviněný kvůli loňskému požáru bazénu v Českém Krumlově. Podle policie při neodborné likvidaci sršního hnízda způsobil požár střechy. (15. září 2025)
U Okresního soudu v Českém Krumlově začalo líčení s mužem obžalovaným z toho, že zavinil požár plaveckého stadionu. (15. září 2025)
U Okresního soudu v Českém Krumlově začalo líčení s mužem obžalovaným z toho, že zavinil požár plaveckého stadionu. (15. září 2025)
V Českém Krumlově začala demolice shořelého plaveckého bazénu. (21. října 2025)
12 fotografií

Na doplnění posudku dostal znalec Miroslav Lukeš měsíc. Sám ale už před soudem nepředpokládal, že by se měla výše škody zásadně změnit. „V řádech zůstane hodnota stejná, změní se jen nějaká čísla,“ uvedl. Vše nasvědčuje tomu, že pokud bude s posudkem nyní vše v pořádku, měl by padnout verdikt.

Podle soudkyně Erbové by měl obžalovaný pravděpodobně dostat podmínku. „Státní zástupkyně navrhla trest při spodní hranici zákonné trestní sazby, která je dva roky s odložením na zkušební dobu v trvání tří let,“ upřesnila. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až osmileté vězení.

Policie v květnu obvinila muže z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Podle ní loni na podzim při neodborné likvidaci sršního hnízda způsobil požár střechy plaveckého bazénu. Následně ho policisté navrhli obžalovat. Muž v září uvedl, že u firmy Pro-Sport ČK, která se stará o provoz krumlovského bazénu, pracuje tři roky.

Speciální stroj štípe ocelovou konstrukci. V Krumlově začala demolice bazénu

Obžalovaný dosud nikdy nestál před soudem. Při líčení loňské události prohlásil, že aerosol používali k hubení hmyzu. Vzpomínal, že sršeň zaletěla do dětských sprch a on měl před očima, jak útočí na děti. Když se nepodařilo hmyz zahubit nastříkáním přípravku, použil pro hubení radikálnější metodu.

Hasiči požár likvidovali dva dny

„Zaměstnanec společnosti zajišťující provoz plaveckého bazénu v Českém Krumlově při likvidaci sršního hnízda pomocí otevřeného ohně svým nedbalostním jednáním způsobil požár, který zasáhl téměř celou plochu střechy objektu,“ sdělil dříve policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Bál jsem se o děti, hájí se muž souzený za zapálení bazénu při likvidaci sršní

Škoda dosáhla 12 milionů korun a oheň objekt zcela zničil. Hasiči začali hasit požár v sobotu ráno 7. září a veškerá ohniska zlikvidovali druhý den dopoledne. Oheň prohořel střechou dovnitř, zasáhl interiér bazénu, tedy i prostor pro plavání, nosné konstrukce, kus střechy se propadl do bazénu.

Hasiči museli rozbít skleněnou stěnu. Oheň také zasáhl vnější dřevěné obložení. Na místě zasahovalo 22 hasičských jednotek, vyhlášen byl třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu.

21. října 2025

Zhruba v polovině letošního října začala demolice shořelého bazénu, kterou chce firma stihnout do 19. prosince. Původně se mělo bourat už před koncem srpna.

Na místě shořelého bazénu krumlovská radnice plánuje postavit třípatrové akvacentrum s venkovním areálem. V polovině příštího roku by mohla mít stavební povolení a začít stavět. Areál by mohl být hotový v létě 2028. Odhad nákladů je 570 milionů korun bez DPH.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Při srážce s náklaďákem u Příbrami vykolejil vlak, zpět na trať ho vrátí v úterý

Práce na odklízení osobního vlaku, který vykolejil v pondělí odpoledne v Hudčicích na Příbramsku po srážce s nákladním autem, budou pokračovat v úterý. Informoval o tom vpodvečer mluvčí Správy...

Hory zasypal sníh, nadšenci na Kvildě postavili sněhuláka. Silnice jsou sjízdné

Přes deset centimetrů sněhu leží v okolí šumavské Kvildy v nadmořské výšce zhruba tisíc metrů. První nadšenci už vytáhli běžky a boby. Silnice zůstávají díky sypačům sjízdné. V plném nasazení už je...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Recidivista na statku zneužil kozu. Možná jsem trochu sexuálně vyváděl, přiznal

Neobvyklý případ musejí v těchto dnech řešit policisté ze Strakonic. Majitel menšího hospodářství nedaleko Radomyšle se na ně obrátil s tím, že někdo přepadl a pravděpodobně i znásilnil jeho kozu. To...

Vlaky na úzkokolejce přilákaly stovky cestujících. Vyjely za lepší budoucností?

Jindřichohradecká úzkokolejka na konci října ožila a čtyři dny vozila cestující. Zájem o jízdy byl enormní a vlaky plné. Redaktor iDNES.cz tam vyrazil na reportáž. Nový majitel Albert Fikáček byl...

Shořelý krumlovský bazén už bourají. Muž za jeho zapálení patrně dostane podmínku

V pondělí po poledni pokračuje soudní řízení s čtyřiapadesátiletým mužem obžalovaným kvůli loňskému požáru bazénu v Českém Krumlově. Při předchozím líčení chtěl uzavřít dohodu o vině a trestu, pro...

3. listopadu 2025  8:56

Pozor na vtipy, varuje. Při práci na hodinových strojcích nesmí vyprsknout smíchy

Jeho záběr je široký. Zvládne opravit vše od malých dámských hodinek až po věžní hodiny. A to je Miloš Dvořák z Vyššího Brodu na Českokrumlovsku původně elektromechanik. Letos oslavil v plné kondici...

2. listopadu 2025  11:39

Potrubí praská ve zdech. Budvar opraví hotel Malý pivovar v centru Budějovic

Národní pivovar Budějovický Budvar odhalil plány na rekonstrukci hotelu v centru Českých Budějovic. Ten je od roku 2021 zavřený, protože památkově chráněná budova není v dobrém technickém stavu....

1. listopadu 2025  9:25

Průtah Nezvěsticemi je po letech hotový, vznikl i kruhový objezd

Tři a čtvrt roku čekali obyvatelé Nezvěstic na Plzeňsku na den, kdy stavbaři odstraní poslední zábrany, značky i dočasné semafory a kompletně opravený průtah obcí po silnici první třídy bude bez...

1. listopadu 2025  8:34

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

Našli i klokana bez hlavy. Úhyn zvířat u zámku nebyl trestný čin, uzavřela policie

Podezřelý úhyn zvířat ve farmaparku v zámeckém areálu v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku nebyl podle policie trestným činem. Bývalí zaměstnanci si stěžovali, že zvířata hladověla nebo dostávala...

31. října 2025  14:23

Opilec za volantem stihl ujet na ráfku 20 kilometrů, než ho zastavili policisté

Přes dvacet kilometrů zdolal opilý řidič s poškozenou pneumatikou, která se po cestě roztrhala, takže jel jen po ráfku, než ho zastavili policisté v Českých Budějovicích. Šestašedesátiletý šofér...

31. října 2025  11:04

Za sudími jezdím nerad. A když už, tak jsem slušný, líčí budějovický kapitán Beránek

Ahoj, kapitáne. To je pozdrav, na který si Martin Beránek nadále zvyká. Útočník českobudějovických hokejistů zaskakuje na této pozici za zraněného Michala Bulíře. Céčko na dresu si užívá, ale stále...

31. října 2025  7:37

OBRAZEM: Příroda a slunečné dny barví krajinu jižních Čech do žluta

Poslední dny plné slunečního svitu lákají ven. I když listí už opadává, podzim pořád umí s barvami vykouzlit parádní scenérie. Ještě v pátek a v sobotu meteorologové slibují slunečné dny s příjemnými...

31. října 2025

Budějovičtí volejbalisté neztratili set ani v souboji o první místo s Brnem

Souboj dosud neporažených týmů v 3. kole extraligy volejbalistů jednoznačně ovládly České Budějovice, které doma zvítězily nad Brnem 3:0. V první sadě Jihostroj přenechal soupeři jen osm bodů.

30. října 2025  22:09

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Zastřelím se, hrozil muž na sídlišti v Budějovicích. Policisté u něj našli samopal

Muže, který se zbraní vyhrožoval, že se zastřelí, zpacifikovali českobudějovičtí policisté. Došli si pro něj do bytu v panelovém domě, kde následně našli samopal s náboji. Muž byl opilý a není...

30. října 2025  14:15

Novotný skončí, nahradí ho Nedorost. Chci Crosbyho, ale to asi neklapne, směje se

Po mistru světa přebírá štafetu jiný světový šampion, ten juniorský. Na svou žádost v pozici sportovního manažera hokejistů českobudějovického Motoru skončí Jiří Novotný. Po této sezoně ho nahradí...

30. října 2025  11:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.