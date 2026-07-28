„Na místo vyrazily profi jednotka ze stanice Strakonice, dobrovolné jednotky Střelské Hoštice a Strakonice a také jednotka ze stanice Horažďovice z Plzeňského kraje,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Monika Kocinová.
Popálený muž skončil po ošetření ve strakonické nemocnici. Hodnota uchráněného majetku činí osm milionů korun. Příčinu požáru hasiči zjišťují.
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