Výpusti kazí vodu v lipenské přehradě, ukázaly odběry. Nejvíc u Frymburka

Autor: ,
  14:26
Do lipenské přehrady přitékají splašky z neevidovaných a nepovolených výpustí. Nejhorší situace je okolo Frymburka. Potvrdily to výsledky odběrů, které provedlo Povodí Vltavy. Správci povodí prověřili více než sto výpustí a u části z nich rozbory ukázaly znečištěnou vodu.
Nízká hladina odhalila výpusti směřující do Lipna. Vědci budou prověřovat,...

Nízká hladina odhalila výpusti směřující do Lipna. Vědci budou prověřovat, které jsou nelegální, kolik jich je funkčních a co trubkami a rourami do přehrady přitéká. | foto: Petr Znachor

Nízká hladina odhalila výpusti směřující do Lipna. Vědci budou prověřovat,...
Nízká hladina odhalila výpusti směřující do Lipna. Vědci budou prověřovat,...
Nízká hladina odhalila výpusti směřující do Lipna. Vědci budou prověřovat,...
Nízká hladina odhalila výpusti směřující do Lipna. Vědci budou prověřovat,...
8 fotografií

O situaci jako první informovala Česká televize.

Vodohospodáři využili snížené hladiny, kterou má Lipno už několik měsíců. Díky ní se na březích objevily výpusti, které dosud nebyly v žádné evidenci. Nyní bylo možné je prověřit. Nejhorší stav zjistili u Frymburka, kde vytékající voda vykazovala silné organické, živinové i bakteriální znečištění.

„Svým charakterem odpovídala špatně čištěné komunální odpadní vodě,“ upřesnila mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl. Podnik kvůli tomu podá podnět příslušnému vodoprávnímu úřadu. Mluvčí dodala, že situace na Lipně je mimořádná, protože v takovém rozsahu se s podobným problémem na jiných nádržích nesetkávají.

Nízká hladina odhalila výpusti směřující do Lipna. Vědci budou prověřovat, které jsou nelegální, kolik jich je funkčních a co trubkami a rourami do přehrady přitéká.
Nízká hladina odhalila výpusti směřující do Lipna. Vědci budou prověřovat, které jsou nelegální, kolik jich je funkčních a co trubkami a rourami do přehrady přitéká.
Nízká hladina odhalila výpusti směřující do Lipna. Vědci budou prověřovat, které jsou nelegální, kolik jich je funkčních a co trubkami a rourami do přehrady přitéká.
Nízká hladina odhalila výpusti směřující do Lipna. Vědci budou prověřovat, které jsou nelegální, kolik jich je funkčních a co trubkami a rourami do přehrady přitéká.
8 fotografií

Celkem Povodí prověřilo přes sto míst. Polovina trubek ústí přímo do nádrže, ostatní do potoků končících v přehradě. U pětiny výpustí se nepodařilo dohledat žádné informace ani povolení k nakládání s vodami. Kontrola se netýkala legálních čistíren.

„U povolených výpustí musí provozovatel nebo majitel kvalitu vypouštěné vody sledovat podle podmínek povolení,“ doplnila mluvčí. Dodala, že přesto kvalitu sleduje i správce povodí.

Povodí Vltavy při mimořádných kontrolách využilo i mapu výpustí, kterou v minulém roce vytvořili vědci z Biologického centra Akademie věd. Podle mluvčí šlo o velmi cenný podklad.

Vědci našli padesát výpustí do Lipna. Chybí ale peníze na rozbor, co z nich teče

„Jejich zjištění jsme v terénu ověřili, doplnili o nové skutečnosti a prověřili z pohledu dostupných informací o evidenci výpustí,“ uvedla Mertl. Konstatovala, že od obyvatel zatím žádný oficiální podnět nepřišel.

Vědci Petr Znachor a Tomáš Chromčák loni navázali na iniciativu dobrovolníků, kteří kvůli suchu zachraňovali škeble uvázlé na obnažených březích. Když už lidé po břehu chodili, požádali je, aby si všímali i trubek a výpustí, které se po poklesu hladiny objevily.

Hydrobiologové už v té době pracovali na projektu, který zjišťoval, kolik fosforu coby zdroje pro růst sinic se do Lipna dostává. A právě s tím souvisí také vypouštění odpadních vod, kvůli kterému se vědci pustili i do mapování výpustí. Výzkumníci následně sami prošli 40 kilometrů levého břehu Lipna a šest kilometrů pravého, především v osídlených úsecích, kde je riziko výpustí nejvyšší.

Vzácný jev i ve světovém měřítku. Led na Lipně zezelenal, vědci znají příčinu

„Celkem jsme vlastními silami nalezli asi padesát výpustí. Neřešili jsme, jestli je tam povolení, to nebylo naším úkolem,“ uvedl Znachor. Jejich cílem bylo vytvořit co nejúplnější přehled o tom, odkud může do nádrže přitékat znečištění. Výsledky předali na podzim dotčeným úřadům a agenturám jako podklad pro další šetření.

Problém sinic se ukázal i nyní v zimě, kdy led díky nim zezelenal. Jednalo se o událost, kterou zachytila i družice Copernicus Sentinel-2. Ukazuje to, že se sinicím v nádrži díky nadbytku živin dlouhodobě daří. Podle vědců jde o jev vzácný i v evropském měřítku. A souvisí také se změnou klimatu, která prodlužuje období vhodná pro růst sinic i mimo letní sezonu.

Česká inspekce životního prostředí zatím žádný podnět k prošetření nepovolených výpustí nedostala. Podle její mluvčí Miriam Loužecké se inspekce zabývá jen porušením předpisů u podnikatelů a firem. V minulosti uložila dvě pokuty za nelegální výpusť z rekreačního objektu do potoka u Lipna, dohromady 360 tisíc korun.

Kontroly budou pokračovat i v létě. Povodí se chce zaměřit na kvalitu vody ve vybraných potocích protékajících chatovými oblastmi a také na odpadní vody vypouštěné z kempů v okolí Lipna.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Evka, Evka! Adamczyková slavila s fanoušky na festivalu „nejzlatější stříbro“

Stříbrná olympionička a snowboardistka Eva Adamczyková dorazila v úterý na...

Tolik fanoušků chtělo přivítat stříbrnou medailistku ze zimních her Evu Adamczykovou na olympijském festivalu v Českých Budějovicích, že se ani zdaleka nevešli do olympijského domu....

Zloděj ukradl šest historických motorek Jawa. Majitel vypsal odměnu

Zloděj nebo zloději ukradli šest červených motocyklů vyrobených v 50. a 60....

Českobudějovičtí kriminalisté řeší krádež šesti kompletně zrenovovaných historických motocyklů tovární značky Jawa. Majitel vyčíslil škodu na zhruba milion korun a za poskytnutí informací, které...

De Sciglio do Hradce? Česká liga slavným veteránům nesedí, Danny či Mavuba varují

Mattia De Sciglio z Juventusu odehrává balon před Saúlem Niguezem z Atlétika...

Fotbalový Hradec Králové láká někdejšího italského reprezentanta Mattiu De Sciglia, který je volným hráčem. Pokud třiatřicetiletý pravý obránce skutečně podepíše smlouvu, bude to pro tuzemskou soutěž...

Macinka chce národní parky vyhladovět, líčí aktivista. Škrty nejvíce zasáhnou Šumavu

Premium
Jezero Laka je nejmenší a nejvýše položené na Šumavě.

Nástup nové vlády přináší horší časy pro národní parky a pro ochranu přírody v nich. Podle návrhu rozpočtu státu přijdou o značnou část peněz na provoz od ministerstva životního prostředí....

Začínal se dvěma zaměstnanci, teď vyrábí jihočeský podnikatel roku boxy do letadel

EY Podnikatel roku 2025 Jihočeského kraje Antonín Steinbauer, zakladatel...

Už v roce 1992 založil Antonín Steinbauer podnik, tehdy v porevolučním nadšení a touze po samostatnosti. Dnes má úspěšnou společnost, která dodává hi-tech produkty do celé Evropy i zámoří. Majitel...

Výpusti kazí vodu v lipenské přehradě, ukázaly odběry. Nejvíc u Frymburka

Nízká hladina odhalila výpusti směřující do Lipna. Vědci budou prověřovat,...

Do lipenské přehrady přitékají splašky z neevidovaných a nepovolených výpustí. Nejhorší situace je okolo Frymburka. Potvrdily to výsledky odběrů, které provedlo Povodí Vltavy. Správci povodí...

20. února 2026  14:26

Architekti navrhnou, jak oživit Hrudkov, roky opuštěný areál plicní léčebny

V bývalé plicní léčebně v Hrudkově už kácí náletové dřeviny nebo likvidují...

Ožije areál bývalého plicního sanatoria Hrudkov nad Vyšším Brodem? Město na Krumlovsku začalo podnikat kroky, aby se z něj stal lázeňský komplex. Loni převzalo od Jihočeského kraje opuštěný prostor....

20. února 2026  9:19

Chlapcův prst uvázlý v díře nohy stolu otekl a nešel ven. Hasiči ho museli vyřezat

Chlapcův prst uvázl v jednom z otvorů stolu. (únor 2026)

Děti jsou neposedové a občas někam strčí ruku nebo nohu, protože to chtějí vyzkoušet. Těmito slovy komentovala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů čtvrteční kuriózní výjezd, při němž milevští...

19. února 2026

Jihočeské školy zůstávají v pozoru. Kvůli bezpečnosti mají vlastní systémy

Ilustrační foto.

V Českém Krumlově mají učitelé vlastní systém, jak reagovat v případě ohrožení. V Písku by ředitelé uvítali vrátného, město kvůli tomu připravuje projekt. Jihočeské školy nadále myslí na bezpečnost a...

19. února 2026  13:55

Vysáté peníze šly na luxusní telefon. Policie hledá podvodnici i muže, který ho vyzvedl

Objednaný mobil si v pražském obchodním centru vyzvedl neznámý muž.

Policisté z Veselí nad Lužnicí na Táborsku vyhlásili pátrání po důležitém svědkovi, který v pražském obchodním centru vyzvedl objednaný mobil v hodnotě 35 tisíc korun. Právě taková částka zmizela z...

19. února 2026  10:01

Loni pět pokusů o vraždu a stále víc falešných bankéřů, spočetla jihočeská policie

ilustrační snímek

Jihočeští policisté představili statistiku trestných činů za loňský rok. Bytařů ubývá, stejně tak vařičů drog. Naopak přibývá podvodníků, kteří se vydávají za bankéře či policisty a připravují lidi o...

18. února 2026  15:38

Začínal se dvěma zaměstnanci, teď vyrábí jihočeský podnikatel roku boxy do letadel

EY Podnikatel roku 2025 Jihočeského kraje Antonín Steinbauer, zakladatel...

Už v roce 1992 založil Antonín Steinbauer podnik, tehdy v porevolučním nadšení a touze po samostatnosti. Dnes má úspěšnou společnost, která dodává hi-tech produkty do celé Evropy i zámoří. Majitel...

18. února 2026

Dokončení D3 krok za krokem. Máme čtvrté územní rozhodnutí z pěti, chválí si ŘSD

Zařízení pro vysokorychlostní vážení bude na dálnici D3 mezi Táborem a...

Kdy už konečně bude hotová celá dálnice D3, ptají se řidiči, když krokem projíždějí kolem Benešova nebo skoro zastavují v Miličíně blízko hranic jižních a středních Čech. Na jihu Čech bude dálnice...

18. února 2026  9:26

10 věcí, které musíte vyzkoušet na Olympijském festivalu v Budějovicích

Advertorial
Snowboardistku Zuzanu Maděrovou, která získala na olympijských hrách v Itálii...

Tisíce návštěvníků. Malí i velcí fanoušci. Kluci i holky. Olympijský festival při zimních hrách v Itálii našel skvělé zázemí v Českých Budějovicích, kde je doma také Budějovický Budvar. Areál na...

18. února 2026

Evka, Evka! Adamczyková slavila s fanoušky na festivalu „nejzlatější stříbro“

Stříbrná olympionička a snowboardistka Eva Adamczyková dorazila v úterý na...

Tolik fanoušků chtělo přivítat stříbrnou medailistku ze zimních her Evu Adamczykovou na olympijském festivalu v Českých Budějovicích, že se ani zdaleka nevešli do olympijského domu....

17. února 2026  15:54,  aktualizováno  16:53

Advantage Consulting, s.r.o.
DĚLNÍK VE VÝROBĚ (35.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 34 000 - 35 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Někdejšího olympionika Mertla baví hokej v Táboře. S nováčkem chce hrát play off

Tomáš Mertl v dresu prvoligového Tábora

Sám také zažil, jaké je být olympionikem, před osmi lety s národním hokejovým týmem skončil čtvrtý na hrách v korejském Pchjongčchangu. „Jednou bude co vyprávět vnoučatům. Měl by to být cíl každého...

17. února 2026  13:16

Na dvou šumavských vrcholech leží přes metr sněhu. Poprvé v této zimě

Sníh zasypal Šumavu. Snímek je z okolí Přední Zvonkové u rakouských hranic....

Díky vydatnému sněžení v posledních dvou dnech překonala výška sněhu na dvou šumavských vrších poprvé tuto zimu hranici jednoho metru. V úterý ráno bylo na Blatném vrchu 115 centimetrů sněhu a na...

17. února 2026  13:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.