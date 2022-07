Z domu musela pryč i nová podlaha. Likvidace následků povodně v Týně nekončí

Plechový kontejner je z poloviny zaplněný zničeným nábytkem a dalším domácím vybavením. Mezi poličkami nebo židlemi jsou vidět i kusy dřevěné podlahy.

To všechno včetně elektroniky muselo ze zaplavených domů v Jiráskově ulici ve čtvrti zvané Peklo pryč. Blesková povodeň v Týně nad Vltavou zanechala na konci června ve městě velké škody, které místní lidé ještě nemají zdaleka sečtené.

Jen v Pekle, které stojí v dolíku téměř na úrovni hladiny řeky Vltavy, skončilo před necelými dvěma týdny pod vodou několik domů. Ještě v těchto dnech na místě pomáhají dělníci s těžkou technikou.

„Přišli jsme o všechno, museli jsme vyhodit nábytek, elektroniku i podlahy. Teď čekáme, až všechno vyschne. Naštěstí nám sousedé dali alespoň tři postele, tak máme na čem spát,“ vypráví obyvatelka nejvíce zasaženého domu Jana Blažková Nováková.

Připomíná také, že spodní patro společně s přítelem dodělali teprve před čtyřmi měsíci. „Máme ještě jedno podlaží nahoře, ale to je v rekonstrukci, tam teď bydlet nemůžeme,“ dodává.

Horší než v roce 2002

Podobnou vodní smršť místní za poslední desítky let nepamatují. Tolik škody v Pekle nenapáchaly ani povodně z roku 2002, které v Týně zpustošily hlavně oblasti podél Vltavy.

„Tentokrát to k nám teklo ze tří směrů, doma jsme měli půl metru vody. Bohužel jsme si v nejhorším museli pomoci sami. Sousedův syn společně s mým synovcem dokázali bagrem odstranit mříž u ucpaného odtoku a fekálním vozem jej uvolnit tak, aby voda mohla pryč,“ vzpomíná Blažková Novotná na první momenty povodně.

Kromě Pekla způsobila voda škody také v domech v Puchmayerově ulici a na Vinařického náměstí. Nejviditelnější jsou ale i nadále následky povodně v Tyršově ulici, kde proud vytrhal dlažební kostky ze silnice.

„Bohužel ji budeme opravovat ještě asi dva týdny, takže do víkendových městských slavností ji nestihneme dát dohromady,“ podotýká starosta města Ivo Machálek.

Podle jeho prvních odhadů měly být v Týně desetimilionové škody. Nynější odhad je maximálně šest milionů korun, ovšem jen na městském majetku.

„Musíme ale počítat ještě s náklady za odvoz suti a odpadu, to nemáme vyčíslené. Stejně tak i náklady za čištění kanalizace. Navíc nám spadl kus zdi v Přírodovědném muzeu Semenec, takže se částka může lehce navýšit,“ připouští Machálek.

Velké komplikace způsobila voda tak trochu paradoxně i městské plovárně, kde zaplavila strojovnu a znečistila vodu přímo v bazénu. V době letních prázdnin je takový výpadek velký problém.

„Ještě nemáme vše sečtené, a navíc čekáme na cenové nabídky dodavatelů techniky, kterou budeme muset vyměnit. Počítám, že škody budou v řádech jednotek milionů korun,“ vysvětluje správce bazénu Jaromír Krška.

Už teď ví, že dříve než za týden se bazén zprovoznit nepodaří. Jenže kvůli prodlevě u dodavatele se tato doba může výrazně natáhnout.

„Momentálně máme kromě toho jinak vše připravené a vanu bazénu jsme kompletně vyčistili. Naštěstí jsme nemuseli nijak složitě vysoušet interiéry,“ doplňuje Krška.

Pomoci mají zpětné klapky

Problémy po bleskové povodni mají také v Městském centru kultury a vzdělávání na Sokolovně, kde si našla cestu i skrz betonovou podlahu.

„Voda nám natekla do zdvihacího zařízení. Počítáme také s rozsáhlou rekonstrukcí podlah,“ jmenuje ředitel centra Michal Madar. Pokud tam bude třeba měnit motory ve forbíně, vše se ještě pořádně prodraží.

Zároveň připomíná, že většina vody se do objektu dostala kanalizací. I kvůli tomu město začíná připravovat první větší opatření, které by pronikání odpadní vody do budov mělo zabránit.

„U všech městských budov budeme chtít nainstalovat zpětné klapky v kanalizaci. Současně doporučíme všem majitelům ohrožených domů, aby si klapky také nechali namontovat. Těm také budeme pomáhat s projektováním i financováním samotné instalace,“ říká starosta Machálek.