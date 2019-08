Voda před 17 lety zpustošila Jihočeský kraj, Malše může stále hrozit

Povodně 2002 v Jihočeském kraji 7. srpna: Voda zaplavila řadu obcí a chatových osad. Policisté uzavřeli několik zaplavených silnic, hasiči evakuovali desítky lidí. Vodohospodáři začali upouštět nádrže Lipno, Římov a Husinec. Nejvíc hrozily přítoky řek Černá, Stropnice a Malše. 8. srpna: Přehrada v Římově na Malši byla plná až po okraj. Nad ránem vtrhla voda do Budějovic. V Havlíčkově kolonii lidé z domů odjížděli na člunech. Vlna odřízla centrum od sídlišť Vltava, Máj a Šumava. Stoletá voda napáchala velké škody. Zemřeli dva lidé. 9. srpna: Voda z Malše opadává, obce pod Římovskou přehradou na Českobudějovicku zjišťují, co povodeň zničila. Nejhůř dopadl Plav. Voda klesala na tocích na Strakonicku. Evakuovaní se začali vracet domů. V Třeboni povodňová vlna kulminovala. Největší starosti dělaly rybníky Svět a Rožmberk. 11. srpna: Začíná opravdu silně pršet. Kvůli obavám z dalších povodní nechalo město v Budějovicích na nábřeží Vltavy položit dva kilometry dlouhou hráz z pytlů s pískem. Nejvážnější byla situace na Rožmberku, který přetékal. 13. srpna: Voda v Malši stoupá a po 14. hodině zaplavuje centrum Budějovic. Na náměstí Přemysla Otakara II. je půl metru vody. Vpodvečer Vltava i Malše začínají klesat. V Blatné voda strhla dva mosty. Strakonice rozhodují o evakuaci čtyř tisíc obyvatel z centra. 14. srpna: Voda v rozbouřené Lužnici pozvolna klesá. I tak další tři tisíce lidí ve Veselí nad Lužnicí, Plané, Soběslavi či Táboře čeká evakuace. Neprůjezdné je Veselí, silnice ze Čkyně do Vimperka či z Vodňan do Bavorova. Statici a odborníci zkoumají první poničené stavby v kraji. Ve městech začíná první úklid. 15. srpna: Rozvodněná Lužnice ještě stoupala. Nejdůležitější informace pro Táborsko ale zněla, že hladina rybníka Rožmberk se stabilizovala a přestala se zvedat. Na jiných místech kraje lidé začali s vysoušením domů a bytů.