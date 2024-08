Z klidného potůčku rozbouřená řeka. Blesková povodeň na Šumavě odnesla i auta

Jáchymovský potok v šumavských Stachách je běžně malý a klidný. V neděli se ale proměnil v rozbouřenou řeku. Voda ničila především stavení v nejbližším okolí.

V neděli odpoledne v obci podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v úhrnu spadlo patrně přes 80 milimetrů vody. „Jsou poškozené břehy vodního toku, někde kanalizace, samozřejmě tu zatopené objekty a tak dále. Musíme vše postupně opravit,“ uvedl starosta obce, kde žije přibližně 1 200 obyvatel. Nachází se nedaleko lyžařského areálu Zadov.

Přestože měli lidé v řadě domů zatopené sklepy, evakuace nakonec nebyla nutná. Dnes se tam všichni zasažení povodní pustili do úklidu. Na mnoha místech jsou nanesené stovky kamenů, bahno a další nečistoty.

Nešťastné pro obyvatele je, že tam měli velkou vodu podruhé za krátkou dobu. „Vyplavilo nás to tento měsíc už podruhé, teď bylo o 70 centimetrů více vody. Máme nejspíš zcela zničené všechny obráběcí stroje, kterých máme pět. Přišli jsme také o všechna auta, jedno z nich voda odnesla skrz vrata a přistálo na motorce, kterou jsem si v dílně opravoval,“ vyprávěl dnes dopoledne Pavel Vozandych, majitel stašské firmy na obrábění kovů.

Rozhodně ale s firmou nekončí. „Pokusím se vše znovu obnovit, protože mě tahle práce nesmírně baví,“ dodal 46letý podnikatel.

„Včera nemělo cenu uklízet, přišli jsme až dneska, kdy voda opadla. Posbírali jsme spoustu nepořádku a skla ze sklárny, byl toho plný dvůr,“ popsal při úklidu Karel Vašíček ze sklářské huti ve Stachách.

Další obyvatelé vyprávěli, že takhle silnou povodeň ještě nezažili. „Dopadli jsme jak sedláci u Chlumce. Za celý život jsem nic podobného nezažil. Za tři neděle je to podruhé. Předtím to vběhlo do vchodu, ale nic se nestalo, včera to byla hrůza. Bydlíme 60 metrů od potoka a měli jsme doma deset čísel vody. Vzalo to vchod a garáž, kde jsme měli sekačky a další techniku,“ řekl jeden z obyvatel Josef Beneš.

Po nedělních bouřkách by měl být dnešní den už klidnější. Meteorologové sice očekávají zejména v Čechách přeháňky nebo občasný déšť, bouřky už ale nikoliv. „Nejvyšší teploty budou výrazně nižší, jen od 18 do 23 °C, ale na jihovýchodě Moravy zaznamenáme i letní den,“ předpokládá Štefan Handžák z Českého hydrometeorologického ústavu.