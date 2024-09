Voda potrápila manžele Ullmanovi z Putimi podruhé za jedenáct let. Tehdy měli dům sotva měsíc, kdy jím prošla ničivá povodeň. Následků se zbavovali téměř půl roku. Tak zlé by to tentokrát nemělo být,...

První tři turistické vizitky Jiří Musil dostal, teď jich má téměř sedm stovek

Je to už více než šest let, co na náměstí v Třeboni dostal deník a tři turistické vizitky. Dnes jich má Jiří Musil z Lomnice nad Lužnicí téměř 700, do svého koníčka zapojil rodinu a výlety si často...