Na pouťové kouli se před vystřelením utrhlo lano, nikdo není zraněný

Za normálních okolností je to neškodná pouťová zábava. O víkendu se ale na jihočeské pouti ve Strakonicích u atrakce, kde se lidé nechají zavřít do koule a následně jsou katapultováni desítky metrů do vzduchu, utrhlo lano. Nikomu se ale naštěstí nic nestalo, incident se totiž stal na samém začátku napínání lan.