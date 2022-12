V Táboře prasklo potrubí, bez tepla a teplé vody je zhruba 130 bytů

Havárie se týká oblasti Budějovické a Ústecké ulice, bez teplé vody a tepla je nyní zhruba 130 bytů, v nichž žije přibližně 400 obyvatel.

Potrubí prasklo na vedení z roku 1997, kterého se netýká aktuální přeměna parovodů na horkovody.

„Momentálně dělníci provádějí akustickou zkoušku. To znamená, že do potrubí natlakují vodu a odposlechy zjišťují, v jakém místě je slyšet hluk. Až závadu naleznou, pak teprve budeme schopní říci, jak dlouho bude oprava trvat. Může to být několik hodin, ale i několik dní. Jde o opravdu příkrý svah. Nebude to tedy jednoduché. Budeme muset celou ulici uzavřít a nejspíše postavit nějakou plošinu,“ popsal ve středu ráno starosta města Štěpán Pavlík.

Zpráva o havárii se na facebookovém profilu radnice objevila v úterý večer. „Z důvodu havárie firma Bytes Tábor musela dočasně přerušit dodávku tepla a teplé vody do čp. 2228-29, 2258-61, 2215-16, 2245-47, 1957, 3072. Starosta svolal krizový štáb a město zřídilo pro úterní večer infolinku na telefonu číslo 776 312 410 (tiskový mluvčí města), od středy lze volat na číslo krizového manažera 381 486 364,“ píše se v ní.

Radnice si uvědomuje, že v současných mrazech to není pro obyvatele dobrá zpráva, proto radí, aby v bytech nevětrali a pokud se situace nezlepší, aby zvážili možnost přespávání u příbuzných či známých, případně použití domácích přímotopů. V některých bytech se ve středu ráno pohybovala teplota kolem 14 stupňů Celsia.

Jednotlivcům dokáže město nabídnout od středy náhradní ubytování, například na ubytovně zimního stadionu nebo v hostelu Základní školy Bernarda Bolzana. Na krizové lince 381 486 364 ve spolupráci s hasiči nabízí možnost zapůjčení přímotopů. Ty si mohou lidé vytvednou na hasičské stanici v Měšicích.

„Nájemci městských bytů mohou posléze vstoupit do jednání se společností Bytes a zažádat o případnou kompenzaci nárůstu ceny za elektřinu, bude-li objektivně prokázána,“ uvedl mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.