Kanály a vodovody stárnou, místy stoletým trubkám hrozí havárie

České Budějovice musejí začít dávat více peněz do oprav potrubí, které už místy překročilo poloviční dobu životnosti, což znamená zvýšené riziko havárií. Celková životnost je u vodovodů 80 let a u kanalizace 90 let.