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Švábi i nánosy mastnoty na zemi. Inspektoři zavřeli restauraci v Budějovicích

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  10:00
Státní zemědělská a potravinářská inspekce zavřela jednu z restaurací v českobudějovickém obchodním centru IGY. Její zázemí bylo plné švábů, kteří lezli po podlaze, surovinách i čerstvé zelenině. Provozovateli inspektoři zakázali další užívání prostor a zahájí s ním správní řízení.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce zavřela rychlé občerstvení v...

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zavřela rychlé občerstvení v českobudějovickém IGY. Pobíhali v ní švábi. | foto: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zavřela rychlé občerstvení v...
Státní zemědělská a potravinářská inspekce zavřela rychlé občerstvení v...
Státní zemědělská a potravinářská inspekce zavřela rychlé občerstvení v...
Státní zemědělská a potravinářská inspekce zavřela rychlé občerstvení v...
13 fotografií

Inspektoři v provozovně rychlého občerstvení Mr. Thai našli větší množství živých i mrtvých švábů, a to v kuchyni i ve skladu.

„Rozsáhlé zamoření hmyzem se týkalo zejména okolí chladicích zařízení. Švábi se rychle pohybovali nejen po podlaze, kartonových krabicích s balenými nudlemi či po přepravce s čerstvým zelím a cibulí, ale i přímo po zelenině a surovinách,“ stojí v příspěvku na facebookovém profilu Potraviny na pranýři, který je oficiálním profilem Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zavřela rychlé občerstvení v českobudějovickém IGY. Pobíhali v ní švábi.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce zavřela rychlé občerstvení v českobudějovickém IGY. Pobíhali v ní švábi.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce zavřela rychlé občerstvení v českobudějovickém IGY. Pobíhali v ní švábi.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce zavřela rychlé občerstvení v českobudějovickém IGY. Pobíhali v ní švábi.
13 fotografií

Mrtvé šváby inspektoři objevili i vedle chladicího zařízení a pod pracovním pultem, kde byly uskladněné otevřené pytle s rýží.

„Dále jsme v provozovně zjistili zanedbaný úklid – na podlahách se nacházely nánosy mastnoty, nečistot a zbytků připravovaných pokrmů,“ pokračuje příspěvek.

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Kontrolovanému provozovateli inspektoři uložili úplný zákaz užívání prostor a zahájí s ním správní řízení o uložení pokuty.

K zavření provozovny se vyjádřila i marketingová manažerka IGY Šárka Gramanová: „Záležitosti ohledně restaurace Mr. Thai spadají plně do kompetence společnosti, která ji provozuje. Naše role je nastavena pouze v rámci pronajmu prostor.“

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