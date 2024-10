Nejrizikovější místo na silnicích kraje? „Esíčko“ pod viaduktem u Chýnova

Kdo jezdí přes Chýnov na Táborsku, určitě dobře zná místo kus za obchvatem směrem na Pelhřimov. Když se projíždí „esíčko“ pod železničním mostem, je třeba zpomalit. A je jedno, ze které strany se jede.

Právě tohle místo je nejrizikovější z pohledu nehod v celém Jihočeském kraji. Vyplývá to z dat Portálu nehod, který statistiky dlouhodobě sleduje a upozornil na deset nejrizikovějších míst v regionu.

U Chýnova pod železnicí se za posledních pět let stalo už 27 nehod. Například před čtyřmi lety tam při havárii kamionu zemřeli dva lidé.

Další velmi rizikové místo je v Českých Budějovicích u viaduktu na křižovatce Nádražní a Rudolfovské, tam se za stejné období stalo 24 nehod. O moc lépe na tom není ani hlavní tah z Budějovic na rakouské hranice u Holkova a kolem Kaplice.

Deset míst s nejvyšší mírou rizika vzniku nehod Českobudějovicko

Křižovatka Nádražní a Rudolfovské v ČB: 24 nehod, 14 zraněných. Nejčastější příčina – jízda na červenou.

Křižovatka Labské a silnice I/20 pod Lidlem na sídlišti Vltava v ČB: 14 nehod, 17 zraněných. Nejčastější příčina – nedání přednosti při odbočování vlevo.

Táborsko

U Chýnova na silnici I/19 v podjezdu pod železniční tratí: 27 nehod, osm zraněných. Nejčastější příčina – nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky.

Při vjezdu na most Bechyňská duha u Bechyně: devět nehod, sedm zraněných. Nejčastější příčina – nezvládnutí řízení vozidla.

Českokrumlovsko

Nové Spolí v ČK: 11 nehod, 11 zraněných. Nejčastější příčina – nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky.

Na křižovatce na hrázi v Lipně nad Vltavou: 10 nehod, 10 zraněných. Nejčastější příčina – řidič se plně nevěnoval řízení.

Křižovatka I/3 a II/155 u Holkova na tahu z ČB na hranice: 19 nehod, 18 zraněných. Nejčastější příčina – nedání přednosti na stopce.

V Kaplici na hlavním tahu I/3 na křížení s Omlenickou ulicí: 15 nehod, 15 zraněných. Nejčastější příčina – nedání přednosti na stopce.

Strakonicko

U vesnice Brusy na silnici II/139: 11 nehod, 12 zraněných. Nejčastější příčina – vjetí do protisměru.

Prachaticko

U Blažejovic na tahu z Prachatic do Volar: 10 nehod, šest zraněných. Nejčastější příčina – nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky.

Zdroj: Statistiky webu portalnehod.cz za posledních pět let.

U Chýnova je hlavním důvodem bouraček vysoká rychlost, kterou tam někteří vjíždějí do prudké zatáčky. Místo bezproblémového průjezdu pak narazí do kamenného mostu. To u budějovického viaduktu je to jinak, tam je největším problémem skutečnost, že velké množství řidičů projíždí na červenou.

Není proto vyloučené, že tam město časem instaluje potřebné zařízení a začne prohřešky pokutovat. „Potřebujeme kameru, která umí detekovat průjezd na červenou a je propojená s řadičem ústředny. Současný systém to neumí,“ vysvětlil nedávno náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš.

Na radnici však vyhodnotili, že nejvíce problematické je křížení Dlouhé louky a Husovy třídy u výstaviště. „Je to rozlehlá křižovatka, která k průjezdu na červenou svádí. Někteří řidiči si myslí, jak to ještě stihnou projet, ale stala se tam kvůli tomu řada nehod,“ dodal Bureš. Zařízení by tam mohlo fungovat už příští rok.

Zásadní posun by měl už za pár měsíců nastat na tahu z Budějovic do Rakouska. Jedním z kritických míst je tam křižovatka u Holkova u odbočky na Římov.

„V posledních pěti letech tam došlo k 19 nehodám. Nejčastější příčinou je nedání přednosti, tak tomu bylo téměř v 50 procentech případů. Druhým důvodem je nedodržení bezpečné vzdálenosti,“ upřesnil Marek Sibal z Portálu nehod.

Rizikovost by se ale měla snížit ve chvíli, kdy se poblíž otevře dálnice D3, kam se velká část provozu přesune. To bude už na konci letošního roku. Silnici u Holkova pak do své správy převezme Jihočeský kraj, který s ní má další plány.

„Provoz se sice sníží, ale to neznamená, že pak bude úsek bezpečný. Stále hrozí nedání přednosti, což je zde problematické. Určitě se tomu budeme věnovat. Řešením by mohlo být například vybudování okružní křižovatky,“ uvedla Andrea Tetourová, vedoucí krajského odboru dopravy.

Zmínila, že takové úpravy by se mohl dočkat i další úsek spadající mezi nejrizikovější, a to u Kaplice. Tam ale kraj komunikaci převezme, až bude poblíž také hotová dálnice, tedy nejdříve za dva roky.

Celkově je pak nejvíce rizikových míst právě na Českokrumlovsku, a to hned čtyři z deseti. Naopak na Jindřichohradecku a Písecku není ani jedno.

Ne v každém případě jsou pak nebezpečná místa na těch nejrušnějších silnicích na jihu Čech. Týká se to například silnice druhé třídy u obce Brusy na půli cesty mezi Strakonicemi a Pískem. Policisté tam v uplynulých letech museli řešit i tragické nehody. Na první pohled je to přitom rovný a přehledný úsek.

„Příčinou nehod je tam nepřiměřená rychlost nebo se obecně řidiči dostatečně nevěnují řízení,“ zmínila strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková. To koresponduje i s vysvětlením Portálu nehod, který zmínil jako častou příčinu bouračky v tomto místě vjetí do protisměru.