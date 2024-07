Princezna ze mlejna se točila před 30 lety, takhle vypadají místa z pohádky dnes

„Překvapilo mě, že mlýn byl jenom kulisa. Dokonale by ale na to místo pasoval. V roce 1994 ho postavili na natáčení ze sádrokartonu, papíru a dřeva. Než ale začali natáčet druhý díl, zvedla se voda a mlýn se rozpadl. Museli ho tak stavět znova. Potom ho po natáčení zbourali a nic po něm nezůstalo,“ líčí Richard Brož, autor srovnávacího videa, které na sociálních sítích zhlédlo za necelý týden pět milionů lidí.

Výletům na místa v blízkosti Šumavy, která si filmaři volili pro své snímky, se Brož věnuje dlouhodobě.

„Tohle je moje čtvrté porovnání. Už jsem dělal filmy Pod jezevčí skálou, Anděl Páně a původního Krále Šumavy. Chtěl jsem pokračovat, a protože je Princezna ze mlejna moje nejoblíbenější česká pohádka a natáčela se cestou na Šumavu, byla jasnou volbou,“ vysvětluje.

Informace o lokacích si našel na internetu, kde čerpal například z rozhovorů s režisérem. „Natáčelo se hodně v okolí Bavorova, kde je Lhotovský rybník. Pak to byly vesnice okolo Volyně. Na hradu Helfenburk byla postavená chýše čarodějnice, kterou hrála Lucie Bílá. Dneska už tam jsou jenom trosky. Nějací mladí kluci to tam zbořili,“ popisuje.

Video ocenila i sama Eliška

Výroba tříminutového sestřihu ale nebyla vůbec snadná. K ústřednímu rybníku nebo do Blatné, kudy jezdil knížecí kočár, se Brož vracel i čtyřikrát.

„Vždycky jsem něco natočil a doma při střihu zjistil, že by se to dalo natočit ještě líp. Musel jsem několikrát vracet, protože jsem to neodhadl přesně. Měl jsem v mobilu celou pohádku a postupně jsem podle toho hledal úhly. Kam se dalo dostat, to jsem použil,“ vypráví.

Po zveřejnění výsledku na sociálních sítích se objevila záplava pozitivních reakcí. „Dosah videa byl obrovský, vidělo ho kolem pěti milionů lidí, a to včetně herečky Andrey Černé. Pohádková Eliška nám příspěvek okomentovala a sdílela ho u sebe na profilu. Zdeněk Troška se nám sice neozval, ale je možné, že srovnávačku viděl,“ uvažuje Brož.

Ten při svém předchozím putování po stopách Anděla Páně spolupracoval s režisérem filmu Jiřím Strachem, který pomáhal s upřesněním lokalit.

„Lidé mi psali, že by si přáli video k Třem oříškům pro Popelku, které se natáčely na Švihově. Některá místa jsou i z Javorné. Záběrů ale není tolik a docela se opakují. Čistě šumavská místa jsou převážně louky a lesy a v tom porovnání nebude velký rozdíl. Chtěl bych to ale zpracovat a vydat před Vánoci,“ avizuje Brož.