Prachatická porodnice ukončí provoz. Jde o bezpečnost dětí a maminek, říká Kuba

Od září už nikdo nezapíše do rodného listu prachatickou nemocnici jako místo narození. Porodnice zavírá. Důvodem je nízký počet narozených dětí.

Ne že by maminky neměly zájem o toto oddělení. Naopak, Prachatičtí sepsali petici, ve které žádají zachování provozu. Ale odráží se zde trend, který jde napříč společností. A prachatická porodnice je co se týče statistiky zcela na chvostu v celorepublikovým srovnáním. Loni tam maminky přivedly na svět jen 146 miminek a letos čísla dále klesají.

Jihočeský kraj je jediným akcionářem sedmi krajských nemocnic, které sídlí v okresních městech. Nejbližší porodnice z Prachatic jsou v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Strakonicích či v Písku. Vždy jde o vzdálenost kolem 40 kilometrů.

Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby není prachatická porodnice schopná se za tohoto stavu udržet. „Ve zdravotnictví, ať už je to jakýkoli obor, jsou odbornou společností definované dané počty výkonů, které musí být na daném pracovišti odvedené. A to proto, aby byla zabezpečená maximální péče a bezpečnost o pacienta,“ uvedl Kuba a doplnil, že Česká gynekologicko-porodnická společnost má stanoveno, že na každém pracovišti by mělo být ročně minimálně 600 porodů.

Tým, který se denně nevěnuje pacientům, podle něj ztrácí praxi a hrozí, že pokud by se vyskytla komplikace, nemusí být připravený situaci zvládnout. „Uzavření není z ekonomických důvodů. Nejsme schopni zajistit kvalitní péči a bezpečnost maminek a dětí,“ zdůraznil Kuba.

Mnohé zpráva o zavření porodnice v Prachaticích hodně zaskočila a je jim to líto. Patří mezi ně i Eva Havlová, které se tam narodily všechny tři děti. „Bylo tam velmi příjemné prostředí. Pokoje byly hezky vybavené a měla jsem tam i dostatek soukromí. Je to škoda, že končí,“ reagovala.

Pomůže porodnice ve Freyungu

Vnímá, že to pro některé budoucí maminky může být problém, protože to budou mít do porodnice mnohem dál. Petenti, kteří žádají zachování oddělení, se odkazují právě na to, že Prachaticko je specifický region s horským terénem. Obávají se například komplikací při zimních převozech.

„Kraj bude posilovat posádky záchranářů na Vimpersku ještě o lékaře a současně připravujeme plán, kam sanitky do okolních porodnic směřovat tak, aby čas dojezdu byl co nejkratší,“ reagoval hejtman na petici.

„Nejhorší situace je na Volarsku, proto jsme jednali s nemocnicí v německém Freyungu, kam je dojezd do 25 minut a kde jsou připraveni se o naše maminky postarat. Péče tam bude plně hrazená,“ ujistil Kuba.

Podle statistik se v jižních Čechách za minulého 2,5 roku narodilo 31 dětí mimo nemocnici. Například při překotném porodu ještě v sanitce. „Z toho byly čtyři na Prachaticku, z čehož vyplývá, že tento region není v tomto nijak výjimečný. A dojezdy nejsou jiné ani například z Novohradska nebo na Dačicku,“ připomněl hejtman.

Prachatičtí se také obávají, že uzavření porodnice je jen začátek postupného omezování zdravotní péče. To ředitel prachatické nemocnice Michal Čarvaš zcela vyloučil.

Další oddělení čeká rozvoj

„Shodli jsme se na tom s krajem, provoz porodnice je neudržitelný. Jde ale jen o toto pracoviště. Gynekologické oddělení zůstává. Současně chceme posilovat a rozvíjet další oddělení, například ortopedii doplnit o rehabilitaci,“ zdůraznil.

Personál porodnického oddělení přeskupí vedení nemocnice na jiné úseky, třeba právě na gynekologii. S dalšími se rozloučí, ale jen kvůli tomu, že některé porodní asistentky odejdou do důchodu. „Co se týče lékařů porodníků, tam bude záležet na tom, zda se i nadále budou chtít věnovat své odbornosti,“ dodal.

Trend poklesu porodů se projevuje v celých jižních Čechách. Zatímco v roce 2008 se tady narodilo 7 119 dětí, loni už jich bylo jen 4 865. V Prachaticích před 17 lety přišlo na svět 443 dětí, od té doby počet setrvale klesá.