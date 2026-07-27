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První služba a hned pořádné drama. Lékař na porod v sanitce jen tak nezapomene

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  12:36

Maminka i její novorozený chlapeček byli po porodu v pořádku a následně společně pokračovali do porodnice. (25. července 2026) | foto: ZZS JČK

Jen dva kilometry stihla ujet sanitka s maminkou, která začala rodit a mířila do porodnice. Záchranářský vůz musel zastavit a po chvíli přišel na svět malý Tomášek. Mimořádná události to byla i pro lékaře, pro kterého to byla vůbec první samostatná služba ve voze známém jako rendez-vous.

K nastávající mamince z Táborska vyjížděla posádka záchranářů a lékař v sobotu 25. července ráno. Při jejich příjezdu přicházely kontrakce zhruba po čtyřech minutách. Mladou ženu proto posádky naložily do sanitního vozu a vyrazily směrem k porodnici.

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„Situace se však začala rychle měnit a maminka oznámila, že rodí. Sanitka neujela ani dva kilometry, když musel řidič bezpečně zastavit. Posádky poté mamince asistovaly u spontánního porodu,“ sdělil mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.

Malý Tomášek tak přišel na svět v 9.07 přímo v sanitce táborské posádky. „Maminka i její novorozený chlapeček byli po porodu v pořádku a následně společně pokračovali do porodnice,“ potvrdil Míra.

Sanitka spěchala s maminkou k porodu, holčička se ale narodila už cestou

Celá událost měla ještě jednu zajímavost. Svou první samostatnou službu ve voze rendez-vous měl v Táboře nový lékař, je tak téměř stoprocentní, že na ni nezapomene.

„Chlapečkovi a jeho rodině přejeme do života jen to nejlepší,“ napsali ještě záchranáři s tím, že maminka souhlasila se zveřejněním fotografie čerstvě narozeného Tomáška, kterého si hned mohla přivinout k sobě.

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