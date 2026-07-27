K nastávající mamince z Táborska vyjížděla posádka záchranářů a lékař v sobotu 25. července ráno. Při jejich příjezdu přicházely kontrakce zhruba po čtyřech minutách. Mladou ženu proto posádky naložily do sanitního vozu a vyrazily směrem k porodnici.
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Na cestu do porodnice bylo pozdě. Sváteční dítě přivedli záchranáři na svět doma
„Situace se však začala rychle měnit a maminka oznámila, že rodí. Sanitka neujela ani dva kilometry, když musel řidič bezpečně zastavit. Posádky poté mamince asistovaly u spontánního porodu,“ sdělil mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
Malý Tomášek tak přišel na svět v 9.07 přímo v sanitce táborské posádky. „Maminka i její novorozený chlapeček byli po porodu v pořádku a následně společně pokračovali do porodnice,“ potvrdil Míra.
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Sanitka spěchala s maminkou k porodu, holčička se ale narodila už cestou
Celá událost měla ještě jednu zajímavost. Svou první samostatnou službu ve voze rendez-vous měl v Táboře nový lékař, je tak téměř stoprocentní, že na ni nezapomene.
„Chlapečkovi a jeho rodině přejeme do života jen to nejlepší,“ napsali ještě záchranáři s tím, že maminka souhlasila se zveřejněním fotografie čerstvě narozeného Tomáška, kterého si hned mohla přivinout k sobě.