Sanitka spěchala s maminkou k porodu, holčička se ale narodila už cestou

Úspěšný, náročný, ale hlavně šťastný výjezd za sebou mají jihočeští záchranáři. Posádka ze Suchdola nad Lužnicí na Jindřichohradecku vyjížděla v noci na dnešek do Českých Velenic k ženě, která začala rodit. Vše bylo nakonec tak rychlé, že se miminko narodilo po cestě ještě před příjezdem do nemocnice.

V 0.33 hodin přišla na svět zdravá holčička. Maminka i její novorozená dcera byly po porodu v pořádku a následně pokračovaly do porodnice. Na snímku je miminko s lékařkou, která mu pomohla na svět. | foto: ZZS JČK

Záchranářská posádka ze Suchdola nad Lužnicí společně s lékařkou z Třeboně vyjížděla do Českých Velenic k nastávající mamince krátce před půlnoci z pondělí na úterý.

„Ženě už odtekla plodová voda a kontrakce přicházely zhruba po pěti minutách,“ uvedl mluvčí jihočeské záchranky Vojtěch Míra.

Při následném převozu do porodnice se situace začala rychle měnit. „Kontrakce se zkrátily na tři minuty a miminko se rozhodlo, že do nemocnice už čekat nebude,“ upřesnil dále mluvčí.

Řidič proto nedaleko Českých Budějovic bezpečně zastavil u krajnice a posádka s lékařkou v sanitce mamince asistovali u spontánního porodu.

„V 0.33 hodin přišla na svět zdravá holčička. Maminka i její novorozená dcera byly po porodu v pořádku a následně pokračovaly do porodnice,“ doplnil spokojeně Vojtěch Míra.

Podobné případy nejsou úplně výjimkou a čas od času se stávají. V únoru letošního roku měli podobný zážitek na Pelhřimovsku. Cesta do porodnice se pro maminku z Počátek změnila v nečekaný a velmi rychlý zážitek. Její dcera Anička se rozhodla, že také na porodní sál čekat nebude, a přišla na svět krátce po šesté hodině ranní přímo v sanitním voze.

28. dubna 2026  13:03

