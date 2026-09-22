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Dětské úzkosti a deprese dále přibývají. Budějovice mají pomoc pod jednou střechou

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  14:47
Nové zázemí pedagogicko‑psychologické poradny v úterý otevřeli v Českých Budějovicích. Pod jednou střechou spojí všechny služby, které byly dosud rozptýlené po městě. Díky spolupráci s Jihočeskou univerzitou pomůže vychovávat i novou generaci psychologů. Zatímco ještě před několika lety měly poradny na jihu Čech kolem osmi tisíc klientů, teď už je jich 17 tisíc.

Klienti Pedagogicko‑psychologické poradny v Českých Budějovicích už nemusí složitě přecházet mezi několika adresami. Všechny služby pro děti a mládež, které byly dosud rozptýlené po městě, se nově soustředí pod jednou střechou v moderně zrekonstruované budově v Kněžskodvorské ulici. Poradny, ředitelství i Centrum prevence tak poprvé fungují na jednom místě.

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Sedmnáct tisíc klientů ročně v celém Jihočeském kraji, z toho pět tisíc jen v Českých Budějovicích. Až 280 dětí na jednoho psychologa. Právě tato čísla ukázala, jak naléhavé bylo, aby Jihočeský kraj vytvořil kapacitně silnější zázemí.

Ředitel poradny Pavel Vácha také připomněl, že počet klientů v posledních letech prudce narostl. „Dostali jsme se ze 7 900 klientů na 17 100 při téměř stejném počtu pracovníků,“ uvedl při otevření v úterý 22. září. Nové prostory tak podle něj umožní větší komfort, posílení týmu i rozšíření služeb. „ Navíc zde můžeme rozšířit služby o skupinovou činnost a dokážeme zde pořádat i různé vzdělávací akce,“ zmínil.

Pedagogicko psychologická poradna v Českých Budějovicích má všechna pracoviště pod jednou střechou. Nově opravená budova nabídne zázemí odborníkům, kteří tak lépe budu reagovat na strmý nárůst psychických obtíží u dětí a mladistvých. (22. září 2026)
Pedagogicko psychologická poradna v Českých Budějovicích má všechna pracoviště pod jednou střechou. Nově opravená budova nabídne zázemí odborníkům, kteří tak lépe budu reagovat na strmý nárůst psychických obtíží u dětí a mladistvých. (22. září 2026)
Pedagogicko psychologická poradna v Českých Budějovicích má všechna pracoviště pod jednou střechou. Nově opravená budova nabídne zázemí odborníkům, kteří tak lépe budu reagovat na strmý nárůst psychických obtíží u dětí a mladistvých. (22. září 2026)
Pedagogicko psychologická poradna v Českých Budějovicích má všechna pracoviště pod jednou střechou. Nově opravená budova nabídne zázemí odborníkům, kteří tak lépe budu reagovat na strmý nárůst psychických obtíží u dětí a mladistvých. (22. září 2026)
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„Když jsem slyšel ta čísla, opravdu mě překvapila,“ pronesl při slavnostním otevření náměstek hejtmana pro školství David Štojdl. Jsou podle něj jasným signálem, jak potřebnou práci poradna odvádí. „Po letech bude mít instituce reprezentativní prostory odpovídající jedenadvacátému století,“ zdůraznil.

Náklady byly 127 milionů korun

Připomněl, že by si přál, aby sem chodilo co nejméně dětí, ale současná doba tomu nenahrává. „A když už sem musí přijít, tak aby ty prostory byly komfortní a kvalitní,“ dodal. Podle něj je důležité, aby se v novém prostředí cítili dobře nejen klienti a jejich rodiče, ale i zaměstnanci, kteří pracují pod vysokým tlakem. Náklady vyšly celkem na 127 milionů korun, kraj se podílel částkou téměř 93 milionů korun.

Primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová připomněla úzké propojení poradny s Jihočeskou univerzitou, kde díky akreditovanému oboru psychologie vyrůstá nová generace specialistů. „Právě ti by mohli v budoucnu posílit tým poradny a zpřístupnit odbornou pomoc většímu počtu dětí,“ postřehla.

Péče poradny pokračuje prakticky bez přerušení. „Měli jsme přes léto pauzu jen čtrnáct dní kvůli stěhování, jinak vše běží v běžném režimu,“ poznamenal ředitel Vácha.

Ve své ordinaci se zabydluje už také psycholožka Kristýna Daublebská. Ta si své nové pracoviště chválí. „Je to tu důstojnější. Ráda sem teď zvu klienty. Máme úplně nové prostory a člověk se i víc těší do práce,“ popsala. Podmínky podle ní nejsou s předchozím pracovištěm srovnatelné.

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Mezi nejčastější potíže, které se se svými klienty řeší, patří problémy, které u dětí výrazně přibyly po covidu. „Jsou to úzkosti, deprese, sebevražedné myšlenky nebo sebepoškozování. Bohužel je to teď relativně časté,“ říká.

S dětmi pracuje jak v rámci poradny, tak v Centru prevence, kde může vést i individuální terapeutické schůzky. Kromě psychických potíží řeší také vzdělávací obtíže a spolupracuje se školami i rodiči. „Když se sejdou všichni, tedy dítě, rodiče i škola, dá se na tom dobře stavět a v život klienta tak zlepšovat,“ dodává.

Její kolegyně speciální pedagožka Kristýna Harmalíková vysvětlila, že vyšetření kvůli výukovým obtížím může trvat až celé dopoledne, pokud v tandemu pracují právě psycholog a speciální pedagog. „Když jde o individuální péči, tak dvě až tři hodiny,“ říká.

Záleží ale právě na podstatě problému. U některých dětí je pak potřeba dlouhodobější práce. „Mám možnost zvát si děti opakovaně, třeba jednou týdně nebo jednou za čtrnáct dní. Ta kontinuita je pak zde velice důležitá,“ dodává. Právě nové prostory pod jednou střechou podle nich umožní spolupráci různých oddělení a tím zefektivní poskytnutou péči.

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