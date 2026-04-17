Přestat kouřit nemusí být otázka pevné vůle. Uvědomuje si to psychiatrička Marie Kuklová, která v Českém Krumlově řídí novou poradnu pro odvykání kouření. Jejím založením město pokračuje v iniciativě Město bez kouře. Cílem je motivovat své obyvatele ke zdravějšímu životnímu stylu.
„Lidé končí s kouřením z různých důvodů. Někdy je vyděsí zdravotní potíže, jindy si uvědomí ceny cigaret nebo jim začne vadit zápach oblečení,“ vyjmenovává Kuklová, která zároveň pracuje přes 20 let v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr poblíž Českého Krumlova.
V rozhovoru také vysvětluje, jakou roli hrají rituály a proč je důležité mít plán na každou „cigaretovou“ chvíli dne.
V začátku se objevují hlavně silné chutě na cigaretu, výkyvy nálad, nervozita, nesoustředěnost a někdy i nespavost. U některých lidí se může krátce zhoršit kuřácký kašel.