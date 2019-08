Politici chtějí koalici, která v boji o Jihočeský kraj porazí ANO

Rozhodují každý rok o miliardách korun, jaké silnice opraví, co se bude dít v nemocnicích či zda se postaví nový domov pro seniory. Kdo vládne Jihočeskému kraji, má velkou moc.

A tak není divu, že už rok a pár měsíců před volbami politici řeší, jak vytvořit co nejsilnější tým a ovládnout hejtmanství v regionu s 642 tisíci obyvateli.

ODS, TOP 09 a další strany a hnutí už se v zákulisí baví o možné spolupráci a třeba i vytvoření velké společné kandidátky. Cílem je mimo jiné pokusit se znemožnit vytvoření stejné vlády, která nyní funguje na celostátní úrovni. To znamená vyšachovat ze hry především hnutí ANO podporované komunisty.

V Jihočeském kraji je teď sice ANO v opozici, ale určitě se bude chtít dostat zpět do vedení, kde několik měsíců po volbách bylo.

Oficiálně už tak ke koaliční spolupráci do voleb v roce 2020 vyzvali lidovci. Jihočeský krajský výbor KDU-ČSL schválil usnesení, ve kterém vyzývá TOP 09, STAN, Hnutí Občané pro Budějovice (OPB), Jihočechy 2012 a další politické subjekty k zahájení jednání. Některá budou už tento týden, další větší po letních prázdninách. MF DNES zjišťovala, jak na nabídku reagují ostatní strany a hnutí.

Někteří si trochu škodolibě rýpli a upozornili, že spolupráce středopravicových stran už čtyři roky funguje, a to ve formě uskupení Pro jižní Čechy (TOP 09, STAN a OPB), které je součástí krajské koalice. Všichni dotázaní ale berou výzvu vážně.

„O této a dalších variantách už jednáme delší dobu. Bavili jsme se také o tom, zda uskupení Pro jižní Čechy dál rozšiřovat,“ zmínil předseda jihočeské TOP 09 Tomáš Bouzek.

Důvodem je i volební systém

Podle lidovců je spojení důležité i proto, jak je nastavený volební systém a přepočet hlasů na křesla. „Pokud dostanete polovinu hlasů co vítěz, nezískáte polovinu mandátů, ale méně. Chceme společně uspět a být silným hráčem, a tak je nutné hledat, co nás spojuje,“ upozornil krajský předseda KDU-ČSL Jan Bartošek.

Jednání se podle reakcí nebrání ani OPB, ale třeba ani Čisté Budějovice, které spolupracují se STAN na komunální úrovni. „Vlastní kandidátku bychom určitě nesestavovali, ale několik osobností by kandidovat mohlo, pokud se na tom dohodneme,“ zmínil Jan Mádl, předseda hnutí Čisté Budějovice.

Důležitá bude také role ODS, i její zástupci o vytvoření velké koalice jednají. „Je to racionální úvaha. Bude důležité shodnout se na těch zásadních tématech. My můžeme složit i pouze vlastní kandidátku. Teď je to otevřené,“ reagoval lídr jihočeské ODS Martin Kuba.

Bartošek ještě v prohlášení zmínil, že nyní není čas na tříštění sil, a proto přistupují k takovému kroku. Je to zajímavé z pohledu, že právě u lidovců ke tříštění nedávno došlo. Při loňských komunálních volbách v Českých Budějovicích jejich členové sestavovali kandidátky dvě a své síly tím tak naopak rozbíjeli.

V ANO předpokládají, že půjdou do boje samostatně. „Budeme mít vlastní silný volební program a dostatek kandidátů, takže nemáme důvod se sdružovat,“ reagoval krajský předseda hnutí Libor Moravec. Potvrdil, že cílem je dostat se do vedení hejtmanství.

Téměř všichni oslovení politici se shodli, že velkým tématem voleb bude Letiště České Budějovice. „Bude se hrát o jeho budoucnost. Teď tam například vedení kraje plánuje vybudování parkoviště pro kamiony bez toho, že by mělo jistotu, že tam bude fungovat cargo. Budou tam pak kamiony z dálnice sjíždět?“ ptal se Martin Kuba, který je nyní opozičním zastupitelem.

Podle krajského radního Iva Moravce (Pro jižní Čechy) pak bude nutně muset být velkým tématem také sucho. „Přesněji boj proti němu a hospodaření s vodou v krajině,“ zdůraznil.

Dále budou politici cílit na dopravu, zdravotnictví a sociální problematiku, třeba nedostatek míst v domovech pro seniory, specializovaná hospicová lůžka a podobně.