Politici na jihočeském hejtmanství. Nejvíc chyběli Kubík a Kuba

Jednání jihočeských zastupitelů připomíná často rozbouřenou arénu. Řečníci mnohdy namísto nabídky řešení jen hrotí debatu, nebo se opakováním točí stále dokola. Jiní zase schůzi spíše přečkají tak, že o nich až na hlasování nikdo neví. MF DNES vybrala nejen z pohledu čísel ty nejhlasitější a naopak nejméně nápadné politiky.

Na žádném zastupitelstvu se každopádně v podstatě nikdy nesejde všech 55 jihočeských zákonodárců pohromadě. Stoprocentní docházku má jen 18 z nich, tedy třetina. V tomto počtu jsou však i dva noví zastupitelé za ANO, kteří mají za sebou pouze tři, v druhém případě jedno zasedání – náměstek budějovického primátora Petr Holický a strakonický manažer Petr Sojka.

Nejvíce je pravidelně slyšet opoziční klub občanských demokratů. Ten má však ve svém středu i muže, který prozatím v tomto volebním období nejvíce chyběl. V zasedacím sále nebyl nejčastěji šéf jihočeské ODS Martin Kuba společně s poslancem a starostou Loučovic na Českokrumlovsku Janem Kubíkem (ANO). Oba se nezúčastnili osmi z 25 zasedání.

Na sedmi krajských zastupitelstvech nebyli přítomni poslanec a prachatický exstarosta Jan Bauer a daňový poradce Tomáš Hajdušek, oba z ODS. Když je však v sále přítomný předseda zastupitelského klubu Martin Kuba, bere si slovo nejčastěji on a zdatně ho doplňují i další spolustraníci.

Sedm zkušených matadorů

Nejzkušenější z nich je pak třeboňský starosta Jan Váňa (ODS), který v jihočeském zastupitelstvu působí s dalšími šesti politiky včetně hejtmanky Ivany Stráské (ČSSD) od začátku vzniku novodobých krajů, letos tedy už dvacet let.

To dvanáctičlenný tým opozičního klubu ANO, který je druhým nejpočetnějším v jihočeském zastupitelstvu, je slyšet méně.

„Jsme v opozici, takže možnosti ovlivnění dění na kraji máme omezené. Koneckonců, můžeme si za to sami ve svém důsledku. My se snažíme hlídat, aby Budějovice nebyly brány na hůl, abychom do krajských dokumentů dostali důležité dopravní stavby a víc peněz pro městský dopravní podnik, který se stará i o přepravu lidí z okolních obcí,“ říká šéf krajského klubu ANO, českobudějovický primátor Jiří Svoboda. Za zastupitele ANO nejčastěji vystupuje netolický starosta Vladimír Pešek, který je v klubu nestraníkem.

Politici se však shodují na tom, že jen podle účasti, diskuse a hlasování na veřejných zasedáních nejde jejich činnost hodnotit. Zastupitelé pracují i ve výborech, komisích či výběrových řízeních.

Lze to ukázat na příkladu nejsilnějšího patnáctičlenného klubu sociální demokracie, kde při jednání zastupitelstva není moc aktivní kvarteto Bohumil Bezemek, Zdeněk Mráz, Pavel Ounický a Jiří Žižka.

„Já myslím, že každý si svůj kousek odpracuje. Kolega Ounický vede výbor pro rozvoj kraje a Mráz zemědělský, Bezemek je členem kontrolního výboru a předsedou seniorské organizace v kraji, s nímž komunikujeme o potřebách seniorů, a se Žižkou jako starostou krajského sdružení dobrovolných hasičů zase řešíme jejich vybavení, ale i pomoc při výsadbě stromů,“ vypočítává hejtmanka Stráská.

A táborský exstarosta Jiří Fišer, který je koaličním zastupitelem za sdružení Jihočeši 2012, tvrdí, že vystupovat za každou cenu na plénu není nutné. „Když to vezmu globálně, to, že někdo mlčí, neznamená, že o tom nic neví. Ne každý má potřebu opakovat něco, co už zaznělo,“ vysvětluje Fišer.

Rozdíl vidí v tom, že někteří kolegové dávají přednost obci a další pracují pro kraj. „Což se snažím i já. Je to o nadhledu, nervat se za každou cenu o peníze pro svoji obec,“ dodává.

V Budějovicích až do půlnoci

Oproti třeba schůzím zastupitelů v krajském městě jsou však ty jihočeské stále mnohem věcnější. „Když to srovnám s budějovickým, je to krajské idyla. Na radnici to někdy trvá až do půlnoci, tam se opravdu zdržujeme,“ srovnává krajský i budějovický zastupitel Petr Braný (KSČM).

Budějovický primátor konstatováním, že si ANO může za současnou roli na hejtmanství samo, připomněl, že hnutí bylo součástí původní koalice s vítěznou ČSSD a Jihočechy 2012, která měla v 55členném zastupitelstvu většinu 31 hlasů.

Po aféře tehdejšího hejtmana Jiřího Zimoly kvůli odměnám pro vedení holdingu Jihočeských nemocnic a stavbě chaty na Lipně se původní koalice rozpadla. A nová vznikla bez ANO. Spojila se v ní nejsilnější ČSSD, Jihočeši 2012, KDU-ČSL a Pro Jižní Čechy, kteří mají těsnou většinu 28 mandátů.

„Je křehká a často jí musí pomáhat komunisté. Třeba při schvalování rozpočtu na letošní rok chyběl jindřichohradecký starosta Stanislav Mrvka (ČSSD), takže jich bylo málo, ale komunisté je podpořili,“ všímá si Jan Váňa.

„To, že někdo mlčí, neznamená, že o tom nic neví. Každý nemá potřebu opakovat něco, co už zaznělo.“ Jiří Fišer, zastupitel, Jihočeši 2012