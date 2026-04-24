Všechny složky IZS cvičily v Budějovicích zásah proti útočníkovi v obchodním centru

  7:00
Policisté, hasiči, strážníci a záchranáři v noci na dnešek nacvičovali v okolí vlakového a autobusového nádraží v Českých Budějovicích zákrok proti útočníkovi, který ohrožuje návštěvníky obchodního centra Mercury. Policie už předem upozornila občany, že v oblasti bude větší počet zásahový počet vozidel a desítky záchranářů.
Všechny složky IZS se účastnily v OC Mercury a okolí v Českých Budějovicích rozsáhlého taktického cvičení. (23. dubna 2026) | foto: X.com/@HZS_jihocesky

Akci naplánovali na noční hodiny, aby vzhledem k mnoha uzavírkám byly dopady na dopravu i život ve městě co nejmenší.

Příprava na cvičení začala ve čtvrtek večer, samotné cvičení o půlnoci a mělo trvat zhruba do páté hodiny ranní. Nejvytíženější byla Žižkova třída, která vede podél autobusového nádraží.

„V Českých Budějovicích právě začalo rozsáhlé cvičení v okolí autobusového nádraží a OC Mercury. Policisté a záchranáři nacvičují možné varianty zákroku proti útočníkovi, který ohrožuje návštěvníky centra. Chceme být připraveni,“ uvedla v noci policie na síti X. V okolí policisté dočasně omezili provoz aut i pohyb chodců.

„Není nutný důvod k obavám - jde o plánované cvičení, nikoliv o reálnou mimořádnou událost. Cvičení jsme záměrně naplánovali na noc, abychom minimalizovali dopad na denní provoz ve městě,“ dodali jihočeští hasiči.

VIDEO: Strážníci tahali opilce z řeky. Nejvíc ho zajímalo, kolik nadýchal

Policisté a záchranáři během cvičení chtěli vyzkoušet různé scénáře zásahu. „Autobusové nádraží spojené s obchodním domem Mercury i vlakové nádraží jsou měkké cíle. Pohybuje se tam velké množství lidí a pro nás je důležité, abychom se dokázali v situacích, kdy tam nastane nějaké nebezpečí, správně a rychle rozhodovat,“ řekl ČTK tento týden jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Policisté mimo jiné plánovali otestovat komunikaci v podzemních garážích, kde některá jejich zařízení nemají signál a nefungují.

