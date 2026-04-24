Akci naplánovali na noční hodiny, aby vzhledem k mnoha uzavírkám byly dopady na dopravu i život ve městě co nejmenší.
Příprava na cvičení začala ve čtvrtek večer, samotné cvičení o půlnoci a mělo trvat zhruba do páté hodiny ranní. Nejvytíženější byla Žižkova třída, která vede podél autobusového nádraží.
„V Českých Budějovicích právě začalo rozsáhlé cvičení v okolí autobusového nádraží a OC Mercury. Policisté a záchranáři nacvičují možné varianty zákroku proti útočníkovi, který ohrožuje návštěvníky centra. Chceme být připraveni,“ uvedla v noci policie na síti X. V okolí policisté dočasně omezili provoz aut i pohyb chodců.
„Není nutný důvod k obavám - jde o plánované cvičení, nikoliv o reálnou mimořádnou událost. Cvičení jsme záměrně naplánovali na noc, abychom minimalizovali dopad na denní provoz ve městě,“ dodali jihočeští hasiči.
Policisté a záchranáři během cvičení chtěli vyzkoušet různé scénáře zásahu. „Autobusové nádraží spojené s obchodním domem Mercury i vlakové nádraží jsou měkké cíle. Pohybuje se tam velké množství lidí a pro nás je důležité, abychom se dokázali v situacích, kdy tam nastane nějaké nebezpečí, správně a rychle rozhodovat,“ řekl ČTK tento týden jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Policisté mimo jiné plánovali otestovat komunikaci v podzemních garážích, kde některá jejich zařízení nemají signál a nefungují.